Slušaj vest

Stan u staroj zgradi kome je potrebno renoviranje ili stan u novogradnji u koji se može useliti po sistemu "ključ u ruke"?

To je jedna od čestih dilema onih koji kupuju nekretninu, bilo da će u njoj živeti ili planiraju da je izdaju.

Kada se u oglasima pogledaju nekretnine koje se trenutno prodaju, nije retkost da se pronađe i stariji stan kome je potrebno renoviranje a koji košta više od stana u novogradnji.

Kako kažu agenti za nekretnine, deo kupaca smatra da je starogradnja kvalitetnija od objekata koji se danas grade, pa su spremni i da je skuplje plate.

Međutim, kod kupovine stana za renoviranje nije dovoljno računati samo njegovu cenu. Tu su i troškovi radova i materijala, ali i vreme potrebno za organizaciju, dogovor sa majstorima i čekanje da radovi budu završeni.

Koliko koštaju novogradnja i starogradnja na istoj lokaciji

Oni ne dolaze da rade za minimalac Foto: Kurir.rs/T.Ilić

Stan u Beogradu, na Lekinom Brdu, u novogradnji košta 164.640 evra. Stan ima 51 kvadrat i nalazi se na 3. spratu. Na istoj lokaciji prodaje se stan u zgradi iz 1993. godine od 48 kvadrata. Vlasnik za njega traži 172.800 evra.

Sličnih primera ima i na drugim lokacijama.

Novogradnja na Karaburmi, koja ima 47 kvadrata prodaje se za 150.400 evra. U istom naselju, u ulici u blizni, stan iste kvadrature, ali u zgradi staroj šest godina, prodaje se za 180.000 evra. U oglasu je naglašeno da je stan polurenoviran, kao i da su potrebni dodatni radovi.

Na Novom Beogradu, u Bloku 65, u potpuno novoj zgradu prodaje se stan od 57 kvadrata za 300.000 evra. Dok se na lokaciji u blizini, za stan u staroj zgradi, od 57 kvadrata, kome je potrebno renoviranje, traži 175.000 evra.

Možda zvuči van svake ekonomske logike, ali ako upoređujemo cene iz oglasa vidimo da su ponekad stari stanovi skuplji po kvadratu od potpuno novih.

Kao u našem primeru nekretnine na Voždovcu, gde stan u novogradnji košta 3.228 evra po kvadratu, dok je za stari stan potrebno platiti 3.600 evra po kvadratu. Na to treba dodati i troškove renoviranje, tako da je krajnja cena kvadrata još viša.

To naravno nije pravilo. Takve nekretnine imaju svoje kupce. To su oni koji sami žele da renoviraju kako bi bili sigurni u kvalitet radova, ili stan prilagodili svojim navikama.

Koliko košta renoviranje stana od 50 kvadrata?

Foto: Shutterstock

Koliko košta krečenje jednog stana, sređivanje parketa kao i pravljenje potpuno novog kupatila zavisi od zaista mnogo faktora. Majstori insistiraju na tome da cenu ne mogu da odrede, osim na licu mesta, kada vide stan koji se sređuje.

Na cenu renoviranja utiče i to gde se stan nalazi, odnosno koliko je daleko od lokacije gde majstor živi. Zatim, da li zgrada ima lift, parking i da li se naplaćuje, pa čak i koje je godišnje doba.

Novo kupatilo od šest kvadrata - oko 4.000 evra

Da bi se renoviralo kupatilo potrebna su tri majstora: vodoinstalater, keramičar i električar. Idealno je da ulaze jedan za drugim, kako se smenjuju faze u poslu. U praksi, dešava se da jedna osoba zna da uradi sve tri vrste posla,. Nekada i vodoinstalaterske i keramičarske radove zajedno.

Foto: Gemini ilustracija

"Za pretvaranje starog u potpuno novo kupatilo potrebno je oko 4.000 evra", kaže za 4zida majstor vodoinstalater Borivoje Todorović.

U tu cenu ulazi kupovina lepka, izolacije, materijala za vodu i kanalizaciju, sanitarije i keramike, prosečnog ili malo boljeg kvaliteta. Naravno i "njegove ruke".

U idealnim okolnostima renoviranje kupatila traje 10 dana. Međutim, ako se dese neke nepredviđene stvari ili nešto dodatno iskomplikuje može da potraje i nešto više od dve nedelje.

"Prvi dan radova su demontaža postojeće sanitarije, odnosno skidanje stare keramike vađenje stare kade.

Sledeći dan se iznosi šut, ali i radi demontaža stare instalacije vode i kanalizacije, kao i priprema zidova, odnosno štemovanje, za razvod nove instalacije.

Trećeg dana razvodi se nova instalacija vode i kanalizacije.

Foto: Profimedia

Četvrti dan rezervisan je za krpljenje rupa i pripremu za izolaciju i odvoz šuta i čišćenje.

Petoga dana keramičar kreće premaz izolacije, prvu i drugu ruku.

Dan nakon toga počinje lepljenje keramike, koje traje oko tri dana.

Pretposlednjeg dana zavšravaju se radovi oko keramike i radi se fugovanje.

Desetog dana radi se montaža sanitarije, i to bi trebao da bude završetak radova", objašnjava faze renoviranja kupatila vodoinstalater Borivoje Todorović.

Prema njegovim rečima najviše posla ima od septembra do novembra, a ukoliko bi sada neko želeo da ga angažuje trebalo bi da sačeka desetak dana.

Krečenje stana od 50 kvadrata - od 750 do 2.250 evra

Foto: Shutterstock

Za stan od oko 50 kvadrata za krečenje ima nešto više od 150, jer se u površinu za krečenje ubrajaju zidovi i plafon. I za ove radove majstori najčešće kažu da cenu ne žele da odrede dok ne vide konkretan stan koji se kreči.

Pitanje koje obavezno postavljaju je i da li je stan potpuno prazan ili u njemu ima stvari, jer ako ima i to podiže cenu kompletnih radova. U tom slučaju, pre nego što se sa krečenjem uopšte i počne potrebno je zaštiti folijama sav nameštaj i skinuti sve što se nalazi na zidovima, a moleri najčešće i to rade.

Konačna cena zavisi u kom stanju su zidovi. Ako je potrebno kompletno struganje i gletovanje, pa tek onda krečenje, cena sa materijalom, može da ide i do 15 evra po kvadratu.

"Ako se renovira stari stan, koji je prazan, i ako zidovi nisu baš u katastrofalnom stanju, pa ne moraju da se stružu, već ponegde gletuju i sve kreči, dva puta, cena može da bude i oko 5 evra po kvadratu. Sve zavisi od toga kakvi su zidovi", objašnjava moler Milan Pavlović.

On dodaje i da ceo stan može da se okreči, u idealnim uslovima, za dva do tri dana, ali ako se nešto iskomplikuje krečenje može da potraje i do 15 dana.

Dekorativni zid i 30 evra po kvadratu

Najpopularnije tehnike krečenja, koje ljudi traže za jedan ili nekoliko zidova u stanu su trenutno sanset i sahara.

"I sanset i sahara otprilike koštaju oko 15 do 20 evra po kvadratu. Zaista lepo izgledaju, i mušterije ih sada baš često traže. Traventino je po mom mišljenju ubedljivo najlepši način ukrašavanja zida. Kada se dobro uradi izgleda kao prava cigla i daje veoma lep izgled. Ali traventino je i najskuplji. Košta oko 30 evra po kvadratu", zaključuje moler Milan Pavlović.

U sve ove cene uračunati je i materijal koji majstor sam kupuje.

Sređivanje parketa - od 10 do 13 evra po kvadratu

U većini starih stanova na podovima se najčešće nalazi parket. Nekada je toliko oštećen da mu "nema pomoći" i tada mora da se vadi i sve se stavlja novo.

Ali, u koliko parket nije truo, ako nije oštećen i ako je bar dobro zalepljen, uz pomoć dobrog majstora može da vrati stari sjaj.

Foto: jjspring/Shutterstock

Kod sređivanja parketa prvo se radi popunjavanje rupa smesom koja se zove "git za parket", a zatim hobluje.

Posle hoblovanja parketa sledi lakiranje, sušenje laka, pa šmirglanje. I taj posao se ponavlja tri puta dok parket ne dobije svoj konačni sjaj. Između toga potrebno je da prođe dan ili dva dok se parket osuši.