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Novo groblje u Kaluđerici od juče je zvanično u funkciji, a na prostoru od 8,15 hektara predviđeno je mesto za sahranjivanje 30.000 osoba. Izgradnju je u potpunosti finansiralo JKP "Pogrebne usluge" Beograd iz sopstvenih sredstava, a ovo je 11. groblje kojim to preduzeće upravlja.

V.d. direktora JKP "Pogrebne usluge" Vladan Đukić rekao je da je završena prva faza izgradnje, koja je obuhvatila ograđivanje čitavog kompleksa, izgradnju prilaznih saobraćajnica, postavljanje hidrotehničke mreže, javnih česmi, kao i upravne zgrade sa hladnjačom i kapelom.

Foto: JKP "Pogrebne usluge"

- Ovo je tek početak. Oko 30.000 sugrađana će moći da se sahrani ovde, ali to nam je za 15 do 20 godina. Mi, međutim, moramo sada da pripremamo teren i zbog toga sam pokrenuo inicijativu da se izvrši eksproprijacija, kako bi se još zemljišta pripojilo JKP "Pogrebne usluge" - rekao je Đukić.

Na novom groblju biće sahranjivane osobe koje su imale prebivalište u Kaluđerici, Vinči, Leštanima, Boleču, Grockoj, Vrčinu i Zaklopači, kao i na delu teritorije Zvezdare i u Velikom Mokrom Lugu.

Prema Đukićevim recima, određen broj izgrađenih grobnica građani će moći zakupiti bez obzira na prebivalište i već postoji značajno interesovanje.

Foto: JKP "Pogrebne usluge"

- Građani će na ovom groblju, osim zakazivanja sahrana i izbora pogrebne opreme, moći da uplate naknade za zakup, uređenje i održavanje površina groblja, kao i da ugovore kamenorezačke radove i koriste druge usluge - kazao je direktor.

Na groblju su kompletno uređene tri parcele sa grobnim mestima za redovno sahranjivanje, kao i dve parcele sa grobnicama III, IV i V reda.

1/11 Vidi galeriju Novo groblje u Kaluđerici prostire se na 8,15 hektara, a prostor je predviđen za sahranjivanje do 30.000 osoba. Foto: JKP "Pogrebne usluge"

U narednom periodu planirano je dalje širenje prostora za sahranjivanje, izgradnja novih grobnih mesta, dodatnih saobraćajnica i infrastrukture, kao i ozelenjavanje i pejzažno uređenje kompleksa. Predviđena je i izgradnja kaseta rozarijuma i kolumbarijuma.