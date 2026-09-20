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Sve je lakše nekoga pratiti i nadzirati, a mobilni telefon danas u sebi čuva gotovo ceo naš život - od poruka i fotografija do lokacije, razgovora i pristupa društvenim mrežama.

Postoji nekoliko znakova koji mogu da pobude sumnju, ali i jednostavan način da proverite jedno od mogućih bezbednosnih problema!

Telefon koji svakodnevno nosimo sa sobom "zna" gde smo, s kim razgovaramo, šta fotografišemo i koje aplikacije koristimo. Zbog toga nije iznenađenje što mnogi strahuju da bi neko mogao da prati njihovu aktivnost bez njihovog znanja.

Dobra vest je da neke stvari možete proveriti sami, za nekoliko sekundi.

Ukucajte *#21#

Foto: ChatGPT

Otvorite aplikaciju za pozive i ukucajte: *#21#, a zatim pritisnite dugme za pozivanje.

Ovaj kod proverava status bezuslovnog preusmeravanja dolaznih poziva. Na ekranu će se pojaviti informacije o tome da li je preusmeravanje aktivno i, ukoliko jeste, na koji broj.

Važno je, međutim, znati da poruka da je nešto "Forwarded" ne znači automatski da vas neko špijunira ili prisluškuje. Preusmeravanje može biti uključeno zbog govorne pošte ili neke druge usluge mobilnog operatera.

Postoje i drugi kodovi koji proveravaju različite vrste preusmeravanja:

*#61# - proverava preusmeravanje kada se ne javite na poziv

*#62# - proverava preusmeravanje kada je telefon nedostupan, isključen ili van mreže

*#67# - proverava preusmeravanje kada je linija zauzeta

Ako pronađete broj koji vam nije poznat, nemojte odmah zaključiti da vas neko prati. Najpre proverite kod svog operatera da li taj broj pripada govornoj pošti ili nekoj drugoj usluzi.

Šta ako sumnjate na špijunsku aplikaciju

Važno je reći da preusmeravanje poziva nije isto što i špijunski softver.

Nova prevara uzburkala ljude u Rusiji Foto: Shutterstock

Postoje aplikacije poznate kao stalkerware, odnosno programi koji mogu tajno da prate lokaciju, poruke, fotografije i aktivnosti na telefonu, a neke mogu da omoguće i pristup mikrofonu.

Američka Federalna trgovinska komisija upozorava da ovakvi programi mogu biti napravljeni tako da ih vlasnik telefona teško primeti.

Zato obratite pažnju na promene koje se pojave bez jasnog razloga.

Znakovi na koje treba obratiti pažnju

Foto: Shutterstock

Baterija se odjednom mnogo brže prazni

Ako telefon počne da troši bateriju znatno brže nego ranije, a niste promenili način korišćenja, to može biti jedan od znakova da neka aplikacija radi u pozadini. Ipak, sama po sebi prazna baterija nije dokaz špijuniranja - uzrok mogu biti i starija baterija, ažuriranje sistema ili aplikacija koja troši mnogo energije.

Telefon se zagreva i kada ga ne koristite

Ako je uređaj neuobičajeno topao dok praktično miruje, proverite koje aplikacije rade u pozadini i šta troši bateriju i internet.

Internet saobraćaj je iznenada povećan

Špijunski program koji šalje podatke sa telefona može koristiti mobilni internet. Ako primetite neuobičajeno povećanje potrošnje podataka, proverite u podešavanjima koja aplikacija ih najviše koristi. I ovde važi isto pravilo - povećana potrošnja nije dokaz da vas neko prati.

Telefon se ponaša neobično

Neočekivano gašenje ili restartovanje, usporavanje ili druge promene u radu mogu biti razlog da proverite telefon. Međutim, i za ove simptome postoje brojni potpuno bezazleni uzroci. FTC među mogućim znacima navodi brže pražnjenje baterije, veću potrošnju podataka, pregrevanje i neočekivano uključivanje i isključivanje uređaja.

Neko zna informacije koje mu niste rekli

Ovo može biti mnogo značajniji znak od samog ponašanja telefona. Ako neko iznenada zna vašu preciznu lokaciju, sadržaj privatnih razgovora, kome šaljete poruke ili koje sajtove posećujete, a te informacije nije mogao da dobije na uobičajen način, vredi proveriti bezbednost uređaja i naloga.

Proverite ko ima pristup vašem telefonu

Jedan od najjednostavnijih načina da neko instalira špijunski program jeste da ima fizički pristup telefonu.

Zato proverite da li neko zna vašu šifru za otključavanje. Promenite je ako postoji mogućnost da je još neko zna i koristite dovoljno složenu šifru. Važno je i da telefon i aplikacije budu redovno ažurirani, jer ažuriranja često donose bezbednosne ispravke.

Proverite i listu instaliranih aplikacija i obratite pažnju na one koje ne prepoznajete ili kojima nisu jasne dozvole koje koriste.

Ne žurite sa brisanjem

Foto: Shutterstock

Ako imate ozbiljan razlog da verujete da vas neko prati, posebno ako je u pitanju partner ili bivši partner koji je imao pristup vašem telefonu, nije uvek dobro odmah obrisati sumnjivu aplikaciju.

Takav potez može upozoriti osobu koja vas prati da ste otkrili šta radi. FTC savetuje da se u takvoj situaciji najpre razmisli o bezbednosti i, ukoliko je potrebno, potraži pomoć sa drugog uređaja.