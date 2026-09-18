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Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je danas HK „Krušik“ u Valjevu gde je sa rukovodstvom fabrike i zaposlenima razgovarao o uslovima rada i o pitanjima od značaja za poslovanje fabrike.

Tom prilikom potpisan je ugovor o nabavci proizvoda iz asortimana HK „Krušik“ za opremanje Vojske Srbije. Ugovor su potpisali predstavnik Sektora za materijalne resurse pukovnik Ivan Delić u ime Ministarstva odbrane, vršilac dužnosti generalnog direktora HK „Krušik“ Jovanka Andrić i Andrijana Subotić ispred preduzeća Jugoimport SDPR.

Nakon sastanka i potpisivanja ugovora, ministru Gašiću predstavljen je poligon za obuku pilota u upravljanju bespilotnim letelicama, gde je demonstrirano upravljanje dronom „Komarac“, kao i njegove sposobnosti za dejstvo.

Foto: Ana Glisic/MC Odbrana

Ministar Gašić istakao je da ulaganje u obuku ljudstva i razvoj kapaciteta za upotrebu bespilotnih sistema omogućava da se stiču znanja i iskustva, kao i da se na taj način kontinuirano unapređuju sposobnosti Vojske Srbije.

U nastavku posete, ministar odbrane sa saradnicima obišao je novoizgrađenu gasnu kotlarnicu i renoviran pogon za mehaničku obradu, gde su predstavljeni proizvodni procesi, kapaciteti i uslovi rada zaposlenih. Posebna pažnja posvećena je unapređenju energetske efikasnosti i korišćenju čistijih energenata, što će doprineti smanjenju emisija štetnih materija uz istovremeno stvaranje povoljnijih uslova za rad i održiviji razvoj proizvodnih kapaciteta HK „Krušik“.

Foto: Ana Glisic/MC Odbrana

Nakon obilaska ministar Gašić istakao je da su snažna domaća proizvodnja i oslanjanje na domaću pamet od posebnog značaja za razvoj, opremanje i jačanje sposobnosti naše vojske, a da današnje potpisivanje ugovora sa HK „Krušik“ na pravi način govori koliko je za Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije ova fabrika značajna.

Razgovor je nastavljen i tokom zajedničkog ručka sa radnicima „Krušika“, kojima je ministar odbrane zahvalio na trudu, odgovornosti i posvećenosti koju svakodnevno pokazuju.

Foto: Ana Glisic/MC Odbrana