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Borbeni timovi 72. brigade za specijalne operacije realizuju obuku u letnjim uslovima, van mirnodopske lokacije, u brdsko-planinskom okruženju i na vodenim površinama.

Obuka se izvodi radi unapređenja osposobljenosti oficira, podoficira i profesionalnih vojnika za izvršavanje namenskih zadataka u specifičnim uslovima, uz upotrebu savremenog naoružanja i specijalne opreme, kao i formacijskih i priručnih sredstava.

Tokom praktičnih aktivnosti, pripadnici jedinice usvajaju nova i usavršavaju stečena znanja i veštine u savlađivanju vodenih prepreka formacijskim i priručnim sredstvima i plivanju sa borbenom opremom u različitim taktičkim situacijama. U planinskom okruženju uvežbavaju kretanje po teško prohodnom terenu i savlađivanje vertikalnih i horizontalnih prepreka korišćenjem veračke opreme.

Foto: Ministarstvo odbrane

Pripadnike 72. brigade za specijalne operacije na obuci danas su obišli načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović i komandant Nacionalne garde Ohaja general-major Metju Vudraf, koji boravi u zvaničnoj poseti našoj zemlji. Ovom prilikom oni su mogli da se neposredno uvere u vrhunsku obučenost pripadnika brigade i sigurnost s kojom izvršavaju zadatke u složenim uslovima.