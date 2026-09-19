Slušaj vest

Borbeni timovi 72. brigade za specijalne operacije realizuju obuku u letnjim uslovima, van mirnodopske lokacije, u brdsko-planinskom okruženju i na vodenim površinama.

Obuka se izvodi radi unapređenja osposobljenosti oficira, podoficira i profesionalnih vojnika za izvršavanje namenskih zadataka u specifičnim uslovima, uz upotrebu savremenog naoružanja i specijalne opreme, kao i formacijskih i priručnih sredstava.

Tokom praktičnih aktivnosti, pripadnici jedinice usvajaju nova i usavršavaju stečena znanja i veštine u savlađivanju vodenih prepreka formacijskim i priručnim sredstvima i plivanju sa borbenom opremom u različitim taktičkim situacijama. U planinskom okruženju uvežbavaju kretanje po teško prohodnom terenu i savlađivanje vertikalnih i horizontalnih prepreka korišćenjem veračke opreme.

obuka_72_brigade_za_specijalne_operacije_1_1789733203.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Pripadnike 72. brigade za specijalne operacije na obuci danas su obišli načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović i komandant Nacionalne garde Ohaja general-major Metju Vudraf, koji boravi u zvaničnoj poseti našoj zemlji. Ovom prilikom oni su mogli da se neposredno uvere u vrhunsku obučenost pripadnika brigade i sigurnost s kojom izvršavaju zadatke u složenim uslovima.

Obuka jedinica 72. brigade za specijelne operacije u letnjim uslovima realizuje se svake godine, u ravničarskom i brdsko-planinskom okruženju, u uslovima što približnijim realnim. Njenim izvođenjem unapređuju se individualna osposobljenost i uvežbanost jedinica za izvršavanje namenskih zadataka.

Ne propustiteDruštvoSnaga Vojske Srbije na malim ekranima: "Novosti" predstavile veliki dokumentarni serijal "U stroju"
744415_mixcollage-17-sep-2026-08-30-pm-1125_f.jpg
DruštvoDve decenije uspešne saradnje Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja: General Mojsilović uručio Vudrafu priznanje za doprinos unapređenju prijateljstva
1_ana_8066_1789566193.jpg
DruštvoOvo godište prvo ide u vojsku! Pozivi stižu već u oktobru, a evo kada počinje služenje od 75 dana - Svi detalji
Vojska
Društvo"POBEDNIK 2026" POKAZAO MOĆ VOJSKE SRBIJE: Penzionisani oficir o dronovima, robotima i savremenom naoružanju
WhatsApp Image 2026-09-13 at 10.21.08.jpeg