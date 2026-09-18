„Uzela sam kartu za Beograd, ima tamo neki doktor sto Mila liječi. Srdanović. Neki naš od poverenja“.

Ova rečenica iz Skaj prepiske, Vesne Medenice, bivše predsednice Vrhovnog suda, i bliske saradnice nekadašnjeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, otvorila je nove kontroverze o dr Iliji Srdanoviću, nosiocu Studentske liste.

Vrlo indikativno je i to što je još 1. avgusta, Nebojša Medojević, predsednik crnogorskog Pokreta za promene upozorio da Đukanović kontroliše buduće izbore u Srbiji i da je on postavio ključne ljude na, kako je tada rekao, blokadersku listu. Tada se nije znalo ko će biti na novonastaloj listi, niti je ime dr Srdanovića bilo aktuelno u javnosti. Kakve misterije i kontroverze prate nosioca Studentske liste dr Srdanovića?