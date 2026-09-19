MUZEALCI Čuvari svetske baštine stigli u Srbiju: Direktori muzeja i vodeći stručnjaci iz brojnih zemalja oduševljeni našim kulturnim blagom
Ovih dana se neki od najvećih eksperata za muzeje književnosti i muzeje kompozitora u svetu šetaju ulicama Kragujevca i Beograda. Dok posmatrate prolaznike kako na pijaci kupuju jabuke ili paradajz, pomislili biste da je reč o običnim turistima, a pred vama možda upravo stoji direktorka uglednog muzeja iz Azerbejdžana ili Italije.
Eksperti, direktori muzeja i muzejski radnici iz Rusije, Italije, Holandije, Letonije, Španije, Tajvana (Kine), Hrvatske, Kirgistana, Austrije i Azerbejdžana učesnici su naučne konferencije koju je ove godine organizovao Narodni muzej Šumadije u Kragujevcu. Sa svih meridijana skupili su se stručnjaci da održe niz predavanja, razmene iskustva i povežu se sa srpskim kolegama na konferenciji pod nazivom „Književni i muzički muzeji u službi kulture, obrazovanja, istraživanja i interkulturalnog dijaloga“.
Reč je o godišnjoj konferenciji Komiteta za muzeje književnosti i muzeje kompozitora Međunarodnog saveta muzeja (ICOM). To je jedina globalna organizacija koja okuplja muzeje i muzejske stručnjake, posvećena promociji i zaštiti svetske prirodne i kulturne baštine, a osnovana je 1946. godine u Parizu. Značaj ove mreže, sa skoro pedeset hiljada članova u 142 zemlje sveta, teško je istaći, zato sam bio veoma ponosan kada je u zvaničnom programu konferencije bila predviđena poseta Udruženju za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat, uz obilazak Muzeja Ive Andrića.
Godišnja konferencija
Karavan gostiju stigao je u Beograd, a u Adligatu su se zadržali nekoliko sati. Fascinirani bogatstvom naših fondova, zaustavljali su se kraj mnogih eksponata i sa oduševljenjem istraživali naš lavirint satkan od knjiga i dragocenosti. Sati su prebrzo prolazili, činilo se kao da bi u našem književnom carstvu želeli zauvek da ostanu. Otvorili su se putevi brojnih saradnji, pozivi da posetimo Azerbejdžan, Kirgistan, Orenburg, Jasnu Poljanu...
Muzealci su posebna vrsta ljudi. To su dobre duše i istinski posvećenici, koji decenije provedu spasavajući i prezentujući značajnu građu koja danas čini temelj kulture u sredinama iz kojih dolaze.
Gospođa Alja Bajramova iz Azerbejdžana, koja predsedava ovim komitetom, govorila je o Muzeja muzičke kulture Azerbejdžana. Gospođa Rosela Molaši oduševila me je mapama muzeja Đuzepa Verdija i Frančeska Petrarke širom Evrope, ali i veoma detaljnim prikazom Mocartovih putovanja.
Putem video-linka uključio se i gospodin Čen Hsuan-Ju sa Tajvana, koji je govorio o saradnji institucija na projektu očuvanja književne baštine. Dugačak je niz ozbiljnih tema koje su obrađene na visokom naučnom nivou i prvi put predstavljene srpskoj i svetskoj javnosti u Kragujevcu. Bilo je reči o Puškinu, o piscu i diplomati Aleksandru Gribojedovu, o katalonskoj književnosti, kao i o Dobrici Ćosiću i Filipu Davidu - dva svojevrsna antipoda, koji su bili članovi Adligata i našem udruženju darovali deo svojih biblioteka.
Čuvari književnosti
Izuzetno mi se dopalo i izlaganje Žambi Džusubalijeve, direktorke muzeja iz Kirgizije. Ona sa svojim ocem, slavnim piscem i filozofom Kubatbekom Džusubalijevom, vodi inspirativnu muzejsku rezidenciju u kirgiskim planinama. Koleginica Galina Aleksejeva iz Tolstojevog muzeja govorila je o Tolstojevoj bogatoj biblioteci i njegovom snažnom uticaju na Gandija. Dok sam slušao, iskreno sam želeo da ova predavanja nikada ne prestanu.
Konferencija je, jednom rečju, u centru Kragujevca okupila neobične znalce, iskusne profesionalce i prave čuvare kulturne baštine iz celog sveta.
Komitet za muzeje književnosti i muzeje kompozitora osnovan je 1977. godine sa ciljem da poveže i unapredi rad muzeja posvećenih istoriji književnosti, biografijama pisaca i muzičkim stvaraocima. Danas broji više od trista članova u 45 zemalja, a Adligat je dobio zvaničan poziv da mu se pridruži. Komitet blisko sarađuje sa Uneskom na programu „Pamćenje sveta“ radi zaštite svetske dokumentacione i književne baštine.
Kolege iz Kragujevca odabrale su da konferenciju održe u zgradi Stare skupštine. Da podsetimo, baš je u toj prostoriji donet Sretenjski ustav 1835. godine; tu je 1878. javno proglašena nezavisnost Srbije; u toj prostoriji su donete stotine odluka koje su oblikovale današnju Srbiju, odatle su počeli ratovi za oslobođenje, a tu je osnovano i Srpsko učeno društvo (preteča SANU). Prigodno mesto za okupljanje vodećih ljudi kulture i istorijskih stručnjaka sa svih meridijana.
Zahvalan sam Muzeju Šumadije, zahvalan direktorki Katarini Babić i iskusnom muzejskom radniku Milošu Jurišiću što su Srbiji, Kragujevcu i Adligatu priredili ovakav svetski događaj i svima nam postali uzor i primer.