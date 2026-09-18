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U Vojsci Srbije su danas svečano obeleženi Dan službe telekomunikacija i Dan Brigade veze, u znaku dva značajna jubileja — 110 godina službe telekomunikacija i dve decenije od formiranja Brigade veze.

Svečana akademija povodom jubileja službe telekomunikacija održana je u Domu Garde u kasarni „Topčider“. Prisustvovali su zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Tiosav Janković, članovi kolegijuma načelnika Generalštaba i predstavnici jedinica Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Obraćajući se prisutnima, načelnik Uprave za telekomunikacije i informatiku (J-6) general-major Mile Vitezović podsetio je na dugu tradiciju službe i doprinos generacija njenih pripadnika obezbeđivanju pouzdane i neprekidne veze. Istakao je da savremeni komunikacioni sistemi imaju ključnu ulogu u izvršavanju misija i zadataka Vojske Srbije i naglasio značaj modernizacije, uvođenja novih tehnologija i ulaganja u znanje i usavršavanje kadra.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Govoreći o aktuelnim zadacima, general Vitezović je izdvojio digitalizaciju Vojske Srbije kroz projekat „Digitalna armija“, izgradnju sistema specijalnih veza i primenu veštačke inteligencije, uključujući i razvoj prvog vojnog digitalnog asistenta.

- Nalazimo se u eri brzih tehnoloških promena i novih bezbednosnih izazova. Digitalizacija, robotizacija, informaciona bezbednost, sajber odbrana, veštačka inteligencija nisu više samo podrška, već jedan od ključnih faktora u ostvarivanju misija i zadataka. Zbog toga je naš zadatak da nastavimo sa modernizacijom, ulaganjem u nove tehnologije i, pre svega, ulaganjem u ljude — jer su znanje i posvećenost naših stručnjaka naša najveća snaga - zaključio je načelnik Uprave za telekomunikacije i informatiku.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

U programu akademije premijerno je prikazan dokumentarni film „Telekomunikacioni sistem Ministarstva odbrane i Vojske Srbije“, u produkciji Vojnofilmskog centra „Zastava film“, i izveden je scenokaz „Na vezi sa otadžbinom“. General Vitezović je zaslužnim civilnim strukturama, vojnim ustanovama i jedinicama ovom prilikom uručio zahvalnice i plakete.

Ranije danas, u kasarni „Banjica“, održana je vojna svečanost povodom Dana Brigade veze i 20 godina od njenog formiranja. Tom prilikom uručena su priznanja najistaknutijim pojedincima i položeni venci kraj spomen-obeležja u kasarni.