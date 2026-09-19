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Veliki broj direktnih letova za Hurgadu tokom oktobra, različit broj noćenja i hotel samo za odrasle – Pickalbatros Blu Spa Resort 5★ spaja Ultra All Inclusive uslugu, sopstvenu plažu i 16+ koncept. U Hurgadi se letnje temperature zadržavaju znatno duže nego kod nas, ali period najvećih vrućina polako prolazi. Sezona odmora, međutim, ne usporava. Naprotiv, dolazi period zbog kojeg mnogi upravo jesen biraju za putovanje u Egipat – zemlju u kojoj se dani na toplom Crvenom moru lako mogu spojiti sa upoznavanjem jedne od najstarijih i najfascinantnijih civilizacija sveta.

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Hurgadahttps://1atravel.rs/destinacija/hurgada/ krajem septembra i tokom oktobra dobija drugačiji ritam. Dani su sunčani, more toplo, a temperature prijatnije za boravak napolju. Zato ovaj deo godine nije samo produžetak leta – za mnoge putnike upravo je to jedan od najlepših perioda za odmor. Kupanje i plaža i dalje su važan deo putovanja, ali prijatnije dnevne temperature otvaraju mnogo više mogućnosti. Večernje šetnje postaju privlačnije, lakše je krenuti na izlet, a upoznavanje podvodnog sveta Crvenog mora ili nekog sasvim drugačijeg lica Egipta mnogo se lakše uklapa u odmor.

Foto: Promo

A Egipat svakako ima šta da pokaže. Koralni grebeni i bogat podvodni svet nalaze se gotovo pred vratima Hurgade, pustinja počinje nedaleko od hotelskih zona, dok nešto dalje čekaju piramide, hramovi i tragovi civilizacije koja i posle nekoliko hiljada godina nastavlja da fascinira svet. U tome i jeste posebna draž Hurgade u ovom delu godine. Crveno more poziva na kupanje, ali prijatniji dani pružaju priliku da se izađe iz hotelskog kompleksa, istraži okolina i Egipat upozna iz još neke perspektive. Odmor tako ne mora da bude samo nekoliko dana na plaži – može da postane i putovanje kroz prirodu, kulturu i istoriju zemlje koja teško može da se upozna u samo jednom dolasku.

Foto: Promo

A kada se posle svega toga poželite vratiti miru, moru i atmosferi namenjenoj odraslima, u Memši vas čeka jedan sasvim drugačiji koncept odmora. Pickalbatros Blu Spa Resort 5★https://1atravel.rs/putovanje/albatros-blu-spa/ deo je poznatog lanca Pickalbatros i prima isključivo goste starije od 16 godina. Otvoren je u septembru 2022. godine i nalazi se u Memši, oko 3 km od aerodroma u Hurgadi.

Hotel ima 318 smeštajnih jedinica i sve imaju balkon ili terasu. Deluxe sobe imaju oko 42 m² i dostupne su sa pogledom na bazen, direktnim ili bočnim pogledom na more, dok Premium Sea View i Elite Room Sea View imaju oko 60 m². Ali razlog za izbor ovog hotela verovatno ne treba tražiti samo u sobama. Pickalbatros Blu Spa Resort ima svoju plažu sa postepenim ulaskom u more, na kojoj su suncobrani i ležaljke za goste hotela besplatni. Hotel ima i četiri bazena – jedan sa delom sa đakuzijem, bazen za relaksaciju, veliki bazen površine 2.060 m² i zatvoreni bazen.

Foto: Promo

Pickalbatros Blu Spa Resort 5★ posluje po Ultra All Inclusive konceptu. Doručak, ručak, večera i kasna večera deo su usluge, zajedno sa užinama i lokalnim alkoholnim i bezalkoholnim pićima. Uz glavni restoran, hotel ima i nekoliko à la carte restorana – Alfredo sa italijanskom kuhinjom, Blue Lounge sa azijskom kuhinjom, Culina sa orijentalnom kuhinjom i morskim plodovima, kao i Golden Lounge. À la carte restorani dodatno se plaćaju, kao i sveže ceđeni sokovi, uvozna alkoholna i bezalkoholna pića i sve ostalo van koncepta.

Za goste koji žele aktivniji odmor tu su odbojka na plaži, tenis, teren za različite sportove, mini-golf i bilijar, dok se teretana može koristiti bez doplate. Osvetljenje terena i sportovi na vodi dodatno se plaćaju, kao i masaže i tretmani za negu lica i tela.

Foto: Promo

Poseban deo boravka predstavlja i Neverland Night Show. U cenu smeštaja uračunata je obavezna doplata za ovaj program, koji uključuje večeru i transfer jednom tokom boravka. Ali možda karakter hotela najbolje određuje njegov 16+ koncept. Pickalbatros Blu Spa Resort namenjen je odraslim gostima, pa posebno odgovara parovima i putnicima koji žele opušteniju atmosferu i odmor prilagođen upravo njima.

Takav hotelski koncept posebno odgovara Hurgadi krajem septembra i tokom oktobra. Uz more i plažu, dovoljno je vremena za šetnju Memšom, upoznavanje Egipta ili jednostavno – ništa. Jer dobar odmor ne mora baš svaki dan da ima plan. Pickalbatros Blu Spa Resort 5★zato može biti zanimljiv izbor za period koji tek dolazi. Crveno more je dovoljno toplo za kupanje, dani su sunčani, a prijatnije temperature pružaju više mogućnosti da se od Hurgade i Egipta vidi nešto više.

Foto: Promo

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije. Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, dok putnici koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green. Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1atravel.ba.