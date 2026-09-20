Slušaj vest

Srpski dinar našao se na drugom mestu liste 10 najstarijih valuta koje su danas u upotrebi, koju je objavio nalog World of Statistics na platformi Iks, a kao godina njegovog porekla navedena je 1214.

Srpski dinar je tako stariji od američkog dolara za skoro šest vekova, od ruske rublje za skoro čitav jedan vek, a od švajcarskog franka i japanskog jena za više od 600 godina.

Od Stefana Prvovenčanog do danas

Prema podacima Narodne banke Srbije, prvo pominjanje srpskog dinara nalazi se u arhivskim dokumentima s kraja 1214. godine, u vreme Stefana Prvovenčanog.

Prvim srpskim vladarom koji je kovao sopstveni novac smatra se kralj Radoslav (1227–1234), a rani dinari bili su od srebra i nosili su religiozne motive.

Tokom skoro dva veka kovano je više od 600 tipova i varijanti srpskog dinara, sve do osmanskog osvajanja 1459. godine. Nakon pada Srpske despotovine, na srpskim prostorima koristile su se strane valute — osmanska, austrijska, mletačka i druge, sve do obnove srpske državnosti u 19. veku.

Novi novčići kovani su 1868. u obnovljenoj Srbiji, a dinar je zvanično vraćen kao nacionalna monetarna jedinica 1875. godine, kada su usledili i prvi srebrni primerni novčići moderne Srbije.