Društvo
Kako će presude vođama zločinačkog OVK uticati na prilike u regionu? - današnji Puls Srbije vikend, od 12.10
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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend” o temama:
Kako će presude vođama zločinačkog OVK uticati na prilike u regionu?
Zašto skaču cene goriva?
Šta će se desiti ako se Severna Irska, Škotska i Vels otcepe od Velike Britanije, kuda ide Ostrvo, da li se vraćaju u EU?
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.