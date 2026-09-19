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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski razgovarala je sa Svetom Paunovićem, herojem sa Košara.

- Njegova priča je svedočanstvo jednog vremena i opomena da nikada ne zaboravimo one koji su stali u odbranu Srbije. Hvala ti, Sveto, za sve što si dao svojoj zemlji!

Sveta Paunović je ministarki objasnio kako je doživeo teške povrede, i da je ratovao od Vukovara do Košara.

- Godinu dana je bila borba, i jedva sam preživeo - rekao je Paunović, koji je teško ranjen kada je imao samo 29 godina, ministarki Stamenkovski.

- Bio sam i u Vukovaru, i na Koridoru. Sećam se kada su probili taj koridor ovi iz Banjaluke, kada su ona deca jadna pomrla zbog kiseonika. Stvarno sam dosta spasio ljudi, i ne mogu da grešim dušu, milo mi je zbog toga. I dan danas mi se ti ljudi javljaju i porodice njihove...