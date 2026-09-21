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Oktobar će, prema prognozi, u Srbiji biti prosečno topao, dok se tokom treće dekade očekuje temperatura do dva stepena iznad proseka, sa količinom padavina iznad prosečnih vrednosti, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Srednja oktobarska temperatura imaće vrednosti u intervalu od 11 do 15 stepeni, a u planinskim predelima od 6 do 10 stepeni.

Tri letnja dana

Očekuje se srednja maksimalna temperatura vazduha za oktobar u intervalu od 18 do 22 stepena u nižim predelima, u planinskim predelima od 10 do 17 stepeni, dok će srednja minimalna temperatura vazduha biti u intervalu od 7 do 11, a u planinskim predelima od 3 do 7. Očekuju se do tri letnja dana sa maksimalnom temperaturom od 25 stepeni.

Ilustracija Foto: Kurir/T. Ilić

Tokom oktobra se prognozira do tri mrazna dana, sa minimalnom temperaturom vazduha nižom od 0 stepeni, a na planinama od četiri do 10 mraznih dana.

Tokom oktobra se prognozira količina padavina iznad granica višegodišnjeg proseka, u nižim predelima u intervalu od 40 do 80 mm, a na planinama do 90 mm.

Očekuje se u oktobru broj dana sa padavinama u nižim predelima od 9 do 12 dana, a u brdsko-planinskim krajevima do 14 dana.

Topla jesen

Na osnovu poslednjih rezultata numeričkih klimatskih modela za sezonsku prognozu vremena, u Srbiji se očekuje topla jesen sa količinom padavina iznad prosečnih vrednosti.

U većem delu Srbije se očekuje jesen sa temperaturom za oko dva stepena više iznad proseka.

Klimatski izgledi pokazuju da će srednja temperatura vazduha u nižim predelima imati vrednosti u intervalu od 12 do 15 stepeni, a u brdsko-planinskim krajevima od 7 do 11 stepeni.

Tokom jesenje sezone prognozira se broj letnjih dana u nižim predelima, sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 25 stepeni i više, u intervalu od 15 do 25, a na planinama do 4 dana.

Foto: Kurir/T. Ilić

Tokom septembra, oktobra i novembra očekuje se broj mraznih dana, sa minimalnom dnevnom temperaturom nižom od 0 stepeni, do deset u nižim predelima, a u brdskoplaninskim predelima od 20 do 30 dana.

U većem delu Srbije se prognozira količina padavina iznad proseka, od 160 mm do 230 mm, u brdsko-planinskim predelima do 280 mm. Prognozira se broj kišnih dana tokom jesenje sezone u nižim krajevima u intervalu od 33 do 40, a na planinama do 55 dana.

Kurir/Espreso/Telegraf