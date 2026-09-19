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Mnogi vernici nisu sigurni šta treba da urade sa pepelom koji ostane nakon kađenja u domu, pa se često pitaju da li sme da se baci u smeće ili se odlaže na poseban način.

Teolog Aleksandar Đurđević je objasnio kako je najprimerenije postupiti i gde pepeo može da se odloži.

- Šta uraditi sa pepelom iz kadionice? Bogoslužbene kadionice ili kadionice za kućnu upotrebu. Pepeo možete odlagati u jednu posudu u svom domu, i prilikom paljenja badnjaka možete odneti sa starim ikonama, kalendarima, brojanicama, i položiti u vatru - naveo je Đurđević.

Postoji i drugo rešenje

Ukoliko vernik nema mogućnost da pepeo čuva do tada, postoji i drugo rešenje.

- U slučaju da nemate mesto gde odlažete pepeo, i ukoliko ne želite da čekate godinu dana, možete pepeo odložiti negde u prirodu, u šumu ili u svoje dvorište, na mesto gde se ne gazi - rekao je teolog.

Pravoslavni hrišćani veruju da kađenje tera sve negativno, pa je prisutno pri svakom crkvenom obredu, poput liturgija, jutarnjih i večernjih molitvi, kao i tokom obavljanja svih svetih tajni, od krštenja i venčanja do jeleosvećenja (molitve i pomazivanje bolesnih osvećenim uljem).

Tamjan u kadionici Foto: Teodor Costachioiu / Alamy / Profimedia

Kađenje je hrišćanski ritualni običaj čišćenja prostorija od duhova i svega što je nečisto i nečastivo, kao i negativne energije koja može da se nakupi u prostoru iz različitih razloga. Još od davnina, za kađenje se koriste tamjan i briket, a ranije je to bila smirna. Smirnu je za kađenje koristio sam Isus Hrist, a prema predanju, dobio ju je u pećini po rođenju, zajedno sa zlatnicima. Kađenje tamjanom naziva se beli dim, i služi uklanjanju sila koje nisu poželjne u jednom hrišćanskom domu. Ime beli dim nastalo je kao suprotnost crnom dimu, u koji spadaju paljenje različitih stvari u magijske svrhe, kao i dim cigareta.

Tamjan donosi dobro zdravlje svim ukućanima

Prema verovanjima mnogih učenja, ne samo crkvenih, tamjan donosi dobro zdravlje svim ukućanima, pa se kađenje doma preporučuje i iz ovog razloga.Tako u knjizi proroka Malahije piše da će se u Mesijanska vremena od istoka do zalaska sunca prinositi Bogu žrtva čista i kandilo. Pod "čistom žrtvom" još najraniji hrišćanski pisci, poput Svetog mučenika Justina razumeli su sveto pričešće, a pod kađenjem upotrebu tamjana. Prema ovom mestu Starog zaveta, sasvim je bilo blisko hrišćanima da pri pričešću upotrebljavaju tamjan.

Odakle potiče tamjan Foto: Shutterstock

Svi koji redovno pale kandilo u svom domu znaju kakav uticaj ima ovaj plamen na čitavu atmosferu, ali i raspoloženje svih ukućana, naročito u vreme praznika.

Kako okaditi kuću?

U kadionicu treba da stavite malo briketa, a preko njega nekoliko zrna tamjana. Upalite šibicom ili upaljačem, a kada počne da gori, započnite molitvu. Kadionicu treba da držite u desnoj ruci i njome pokretima ruke činite znak krsta. Kadite ukućane od nastraijeg do najmlađem, a nakon čina kađenja stavite kadionicu na neko posebno mesto u kući. Briket i tamjan simbolizuju ljubav prema veri i toplotu duše domaćina, dok miris tamjana simbolizuje blagodat Svetog duha.