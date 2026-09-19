Slušaj vest

Učenici Osnovne škole "Đuro Strugar" učestvovali su u likovnom konkursu "Kućni red je za poštovanje", koji je organizovala kompanija Beohost, jedna od vodećih privatnih kompanija za upravljanje i održavanje stambenih zgrada u Beogradu.

Ova inicijativa pokrenuta je sa idejom da se kultura stanovanja ne razvija tek onda kada postanemo vlasnici ili stanari, već mnogo ranije kroz obrazovanje, razgovor i razumevanje odgovornosti koju svi imamo prema prostoru u kojem živimo.

Učenici su kroz crteže predstavili kako vide život u stambenoj zajednici, poštovanje komšija, očuvanje zajedničkih prostorija i pravila koja omogućavaju da veliki broj ljudi skladno živi pod istim krovom.

Pored likovnog konkursa, predstavnici Beohosta približili su učenicima šta zapravo čini jednu stambenu zgradu. Deca su imala priliku da nauče da zgrada nije samo skup stanova, već složen sistem koji čine ljudi, zajedničke prostorije, instalacije, liftovi, fasada, krov i brojni drugi elementi koje je potrebno odgovorno koristiti, redovno održavati i zajednički čuvati.

Na konkurs je pristigao veliki broj maštovitih i inspirativnih radova. Žiri, sastavljen od predstavnika Beohosta i stručnjaka iz oblasti umetnosti i obrazovanja, odabrao je pobedničko idejno rešenje.

Foto: David Dakić

Izabrani rad biće profesionalno grafički obrađen i dopunjen svim obaveznim informacijama propisanim zakonom, nakon čega će postati univerzalni plakat kućnog reda u stambenim zgradama kojima upravlja Beohost.

Na taj način, jedna dečja ideja neće ostati samo školski rad, već će postati deo svakodnevnog života velikog broja stanara širom Beograda i trajno podsećati na značaj reda, odgovornosti i međusobnog uvažavanja.

- Kućni red nije samo spisak pravila istaknut na oglasnoj tabli. On predstavlja dogovor ljudi da poštuju svoje komšije, zajednički prostor i mesto koje nazivaju domom. U vremenu u kojem se komšije sve ređe poznaju i pozdravljaju, a ljudi postaju sve više otuđeni od svoje zajednice, na nama je da mladima objasnimo šta zajedništvo zaista znači i koliko je važno biti dobar i obziran komšija. Deca mogu da razumeju zašto starijim komšijama smeta lupanje ili tapkanje lopte u vreme odmora, ali tek kada sa njima razgovaramo i objasnimo im kako njihovo ponašanje utiče na druge. Te vrednosti prvenstveno se usvajaju u porodici, ali svi mi škole, kompanije i društvo u celini imamo odgovornost da doprinesemo njihovom razvoju - izjavio je Uroš Đaković, osnivač kompanije Beohost.

Foto: David Dakić

Pobedničko odeljenje obezbedilo je svojoj školi prigodnu nagradu, kao znak zahvalnosti za uloženi trud, kreativnost i doprinos projektu koji promoviše kulturu stanovanja i zajedništva.

Direktora osnovne škole "Đuro Strugar" Zdravka Brkić Kojić kaže da škola nije samo mesto na kojem deca stiču znanje, već i prostor u kojem uče kako da budu odgovorni članovi zajednice.

Foto: David Dakić

- Važno je da od najranijeg uzrasta razumeju da zajednički prostor pripada svima i da svako od nas svojim ponašanjem utiče na kvalitet života drugih ljudi. Posebna vrednost ovog projekta je u tome što deca nisu samo slušala o pravilima, već su dobila priliku da ih sama promišljaju i kroz kreativnost pokažu šta za njih znače poštovanje, obzirnost i dobrosusedski odnosi. Kada dete samo dođe do zaključka zašto je neko pravilo važno, mnogo je veća verovatnoća da će ga prihvatiti kao vrednost, a ne kao obavezu. Ponosni smo što će ideja naših učenika izaći iz školskih klupa i postati deo svakodnevnog života stanara širom Beograda - izjavila je Zdravka Brkić Kojić, direktorka Osnovne škole "Đuro Strugar".