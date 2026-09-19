Priča o životu i vremenu u kom se granica između vojne dužnosti i lične odgovornosti pomerila – gost večerašnje emisije “Neispričano” je Veselin Šljivančanin
Šta je ostalo neispričano, nije se ni dogodilo. Upravo tim pričama ova emisija daje život. Gost večerašnje emisije je penzionisani pukovnik Veselin Šljivančanin.
Vukovar, 1991. godine, nije bio samo priča o jednom gradu i jednom ratu. Bio je to trenutak u kom su se lomile države, vojske, političke odluke i ljudske sudbine. Za oficira JNA, zakletva je bila jasna, vojska služi državi, a vojnik izvršava naređenja.
Ali dok su oficiri na terenu donosili odluke u ratnim okolnostima, političke odluke koje su određivale tok događaja često su se donosile daleko od fronta, u pregovorima, kabinetima i iza zatvorenih vrata.
Koliko je jedan oficir zaista znao o onome što se dogovara iza njegovih leđa? Gde se završavala njegova odgovornost, a gde počinjala odgovornost onih koji su donosili političke odluke? I šta se događa sa čovekom koji je čitav život gradio na vojničkoj časti kada se nađe u vrtlogu raspada države kojoj se zakleo?
Da bismo razumeli čoveka koji se našao u središtu tih događaja, moramo se vratiti mnogo dalje od 1991. godine. U njegovo detinjstvo, porodicu i školovanje, u vreme kada je vojni poziv predstavljao čast, disciplinu i služenje zemlji. U godine provedene na Vojnoj akademiji, prve oficirske dane i karijeru u JNA – vojsci čiji će se sistem i država za koju je služila ubrzo naći pred istorijskim slomom, a onda dolazi Vukovar.
Grad, rat, naređenja, odgovornost, bolnica, Ovčara i sve ono što će godinama kasnije biti predmet sudskog postupka pred Haškim tribunalom. Kako je sve to izgledalo iz ugla čoveka koji je tada nosio uniformu i čin? Šta je znao, šta mu je bilo naređeno i šta se događalo iza kulisa? I kako je moguće da čovek koji je svoju karijeru gradio na vojničkoj časti, disciplini i zakletvi završi pred međunarodnim sudom?
Ovo je priča o jednom životu, ali i o vremenu u kojem se granica između vojne dužnosti, političkih odluka i lične odgovornosti dramatično pomerila.
Gost večerašnje emisije “Neispričano” je penzionisani pukovnik Veselin Šljivančanin.
Ne propustite priliku da čujete njegovu priču, koja zavređuje pažnju, večeras od 22.15 na Kurir televiziji.