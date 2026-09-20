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Mnogi imaju dilemu kada je vreme za doručak: da li je bolje početi dan ovsenom kašom ili čija pudingom.Iako su obe opcije nutritivno bogate, njihovi benefiti se značajno razlikuju.

S jedne strane je ovas, generacijama proveren klasik koji asocira na energiju i toplinu. S druge strane su sićušna čija semena, superhrana koja je za kratko vreme prešla put od egzotične namirnice do nezaobilaznog sastojka zdravih obroka.

Izbor između ove dve namirnice nije pitanje proglašavanja apsolutnog pobednika, već razumevanja njihovih jedinstvenih prednosti i odabira one koja nam odgovara – bez obzira da je to održavanje energije, regulacija varenja ili unos ključnih nutrijenata.

Energetska bomba ili fabrika vlakana?

Ovsene pahuljice svoju reputaciju duguju pre svega složenim ugljenim- hidratima. Oni predstavljaju "sporogoreće" gorivo koje telu i mozgu obezbeđuje postepeno oslobađanje energije, sprečavajući nagle padove šećera i umor u prepodnevnim satima. Zbog toga su idealan izbor za osobe sa fizički zahtevnim danom ili pre jutarnjeg treninga. Porcija od pola šolje suvih pahuljica nudi oko pet grama proteina, što doprinosi osećaju sitosti i podržava mišićnu funkciju.

Čija semena, nasuprot ovsu, svoju nutritivnu snagu crpe iz masti i vlakana. Više od polovine njihovih kalorija potiče od zdravih, polinezasićenih masnih kiselina, prvenstveno alfa-linolenske kiseline (ALA), važne omega-3 masne kiseline biljnog porekla. Dve kašike čija semena obezbeđuju više od dnevnih potreba za ALA, koja podržava zdravlje srca i mozga. Pored toga, čija se smatra kompletnim proteinom jer sadrži svih devet esencijalnih aminokiselina, što je retkost u biljnom svetu.

viralni čia puding Foto: Goran Bogicevic / Alamy / Profimedia

Osećaj sitosti i dobro zdravlje creva

Kada je reč o vlaknima, čija seme je preporuka za zdravlje. Samo dve kašike sadrže oko 10 grama vlakana – do 12 puta više od sopstvene težine. Pri kontaktu s vodom, stvaraju gelastu strukturu (sluz) koja fizički zauzima prostor u želucu, produžavajući osećaj sitosti. Sa druge strane, pola šolje ovsenih pahuljica sadrži oko četiri grama vlakana.

Iako čija nudi više vlakana po porciji, ovas ima beta-glukan. To je specifična vrsta rastvorljivih vlakana koja u digestivnom traktu formira gel, usporava varenje i pomaže u regulaciji nivoa holesterola. Naučna istraživanja o zdravlju creva su brojnija i temeljnija kada je reč o beta-glukanu i njegovom prebiotičkom dejstvu kao i sposobnosti da hrani korisne bakterije u crevima i podstiče proizvodnju jedinjenja poput butirata, ključnog za zdravlje debelog creva.

Praktična strana: Kalorije i priprema

Na prvi pogled, čija semena deluju kaloričnije. Sto grama suvih semenki ima oko 486 kalorija, dok ista količina ovsa ima oko 389. Međutim, ključ je u realnim porcijama. Standardna porcija od dve kašike (oko 28 grama) čija semena ima oko 138 kalorija, dok standardna porcija od pola šolje (oko 40 grama) ovsenih pahuljica ima oko 150 kalorija. U praksi, kalorijski unos je gotovo identičan, ali je nutritivni sastav tih kalorija potpuno drugačiji.

Izbor često zavisi i od ličnih preferencija ukusa i teksture. Ovsena kaša je kremasta, krepka i pruža osećaj topline i udobnosti. S druge strane, čija puding ima glatku, gelastu teksturu sličnu pudingu od tapioke, što nekima prija, a drugima ne. Obe namirnice su izuzetno prilagodljive i mogu se obogatiti voćem, orašastim plodovima, jogurtom ili proteinskim prahom, ali je njihova osnovna struktura bitno različita.

Najpametniji pristup zdravlju je kombinovanje. Dodavanjem jedne kašike čija semena u jutarnju porciju ovsene kaše ili pahuljica potopljenih preko noći stvara se nutritivno superioran obrok. Na ovaj način dobijate postojanu energiju i beta-glukan iz ovsa, zajedno sa omega-3 masnim kiselinama, dodatnim vlaknima i kalcijumom iz čija semena. Ova kombinacija spaja najbolje iz oba sveta, pružajući izbalansiran doručak koji dugo drži sitost i nudi širok spektar zdravstvenih benefita.