Nastavak razgovora sa gostom Brankom Kukićem, piscem i urednikom časopisa Gradac, gostom iz prethodne emisije.

Večeras, gost emisije i voditelj Svetislav Basara, razgovaraće o sledećim temama:

"Crna antologija" – poezija beznađa i novi pogled na srpske pesnike

Odnos društva prema piscima i umetnicima – "mala kultura" koja ne prepoznaje svoje velikane

Istorija, ideologija i pogrešne paradigme

Crni talas, Kino klub Beograd i umetnici koji su prešli granice

"Pogrešne paradigme" i književnost kao ogledalo društva

Karakterologija srpskog naroda i politička stvarnost

Akcija "100 najboljih romana" i velika kulturološka vrednost

Borba protiv književnog šunda i ideja za nove kulturne izbore

Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva!