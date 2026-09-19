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Nastavak razgovora sa gostom Brankom Kukićem, piscem i urednikom časopisa Gradac, gostom iz prethodne emisije. 

Večeras, gost emisije i voditelj Svetislav Basara, razgovaraće o sledećim temama:

  • "Crna antologija" – poezija beznađa i novi pogled na srpske pesnike

  • Odnos društva prema piscima i umetnicima – "mala kultura" koja ne prepoznaje svoje velikane

  • Istorija, ideologija i pogrešne paradigme

  • Crni talas, Kino klub Beograd i umetnici koji su prešli granice

  • "Pogrešne paradigme" i književnost kao ogledalo društva

  • Karakterologija srpskog naroda i politička stvarnost

  • Akcija "100 najboljih romana" i velika kulturološka vrednost

  • Borba protiv književnog šunda i ideja za nove kulturne izbore

Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva!

Pogledajte i odlučite kome biste vi dali crveni karton večeras od 23.10 na Kurir televiziji.