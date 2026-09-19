“Razumevanje karaktera društva neophodno je ako želimo da razumemo njegovu političku stvarnost” – nastavak s Brankom Kukićem večeras u Crvenom kartonu od 23.10
Nastavak razgovora sa gostom Brankom Kukićem, piscem i urednikom časopisa Gradac, gostom iz prethodne emisije.
Večeras, gost emisije i voditelj Svetislav Basara, razgovaraće o sledećim temama:
"Crna antologija" – poezija beznađa i novi pogled na srpske pesnike
Odnos društva prema piscima i umetnicima – "mala kultura" koja ne prepoznaje svoje velikane
Istorija, ideologija i pogrešne paradigme
Crni talas, Kino klub Beograd i umetnici koji su prešli granice
"Pogrešne paradigme" i književnost kao ogledalo društva
Karakterologija srpskog naroda i politička stvarnost
Akcija "100 najboljih romana" i velika kulturološka vrednost
Borba protiv književnog šunda i ideja za nove kulturne izbore
Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva!
Pogledajte i odlučite kome biste vi dali crveni karton večeras od 23.10 na Kurir televiziji.