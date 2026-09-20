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Košenje trave spada u jedan od najnapornijih baštenskih poslova, ali za sve vlasnike kuća stižu dobre vesti – vreme kada kosilicu konačno možete odložiti do sledeće godine opasno se približava!

Međutim, znati tačan trenutak kada treba prestati sa skraćivanjem trave pre nego što nastupe hladni dani od presudne je važnosti.

Ako travu pokosite prekratko ili nastavite sa košenjem u pogrešno vreme, napravićete štetu koju ćete u proleće teško popraviti.

Zašto je kasno košenje fatalno za travnjak?

Tokom jeseni i zime, trava skuplja i skladišti ključne hranljive materije u svom korenskom sistemu kako bi preživela mrazeve. Ako je pokosite u trenutku kada je već ušla u fazu mirovanja (tzv. dormanciju), direktno joj uništavate te dragocene rezerve i smanjujete moć fotosinteze.

Posledica? U proleće vas neće dočekati bujna, zelena trava, već žuti, dehidrirani i "proređeni" tepih, nad kojim ćete morati da provodite mesece napornog rada kako bi se oporavio.

Zlatno pravilo

Kada je tačno vreme da skonite kosilicu do sledeće sezone? Stručnjaci ističu da je glavni pokazatelj temperatura vazduha.

Prava sezona za poslednje košenje nastupa kada prosečna dnevna temperatura padne ispod 10°C.

Sa skraćivanjem dana i manje sunčeve svetlosti, rast trave drastično usporava.

Foto: Shutterstock

Signali da je vreme za "penzionisanje" kosilice: Usporen rast: Trava već danima ostaje na istoj visini.

Trava već danima ostaje na istoj visini. Promena na drveću: Lišće na obližnjim stablima naglo menja boju i opada.

Lišće na obližnjim stablima naglo menja boju i opada. Najava mraza: Ako prognoza najavljuje prve jutarnje mrazeve, travnjaku je potrebno nekoliko nedelja mira pre toga kako bi ojačao koren i pripremio se za zimski san. Kada je idealno vreme u vašem kraju?

Trenutak za poslednje košenje varira od kraja do kraja i direktno zavisi od mikroklime. U primorskim i blažim krajevima zime stižu sporije, pa trava raste duže, dok u kontinentalnim i planinskim predelima sezona košenja završava ranije.

Cilj je dati travnjaku poslednji rez tik pre nego što uđe u zimski san – dakle, nakon što je rast gotovo stao, ali pre nego što tlo smrzne.

Obalna i blaža područja: Kraj oktobra.

Kontinentalni i hladniji krajevi: Od kraja oktobra do prve nedelje novembra.

Ako poslednje košenje tempirate perfektno, vaš travnjak će u zimu ući sa jakim korenskim sistemom i idealnom dužinom. To je jedina garancija da će na proleće prvi zablistati u punom, bujnom sjaju!