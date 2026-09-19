Stravičan požar planuo je je danas u popodnevnim satima na objektu i vozilima u Gornjoj Toponici kod Niša.

"Požar koji je prethodno izbio na otvorenom prostoru, ubrzo se proširio i zahvatio obližnji objekat i parkirana vozila, što je dovelo do veće materijalne štete i još uvek nije stavljen pod kontrolu", navodi se u objavi na Instagram stranici "Snaga juga".