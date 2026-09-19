Stravičan požar u Gornjoj Toponici zahvatio je objekat i vozila, vatrogasci se bore da ga stave pod kontrolu.
Društvo
Stravičan požar u nišu guta objekat i automobile: Vatrena stihija bukti na ulazu u naselje, vatrogasci se bore da spreče katastrofu (VIDEO)
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Stravičan požar planuo je je danas u popodnevnim satima na objektu i vozilima u Gornjoj Toponici kod Niša.
"Požar koji je prethodno izbio na otvorenom prostoru, ubrzo se proširio i zahvatio obližnji objekat i parkirana vozila, što je dovelo do veće materijalne štete i još uvek nije stavljen pod kontrolu", navodi se u objavi na Instagram stranici "Snaga juga".
Vatrogasne ekipe su na licu mesta i pokušavaju da spreče dalje širenje opasnog požara na samom ulazu u naselje.
Kurir/Snaga juga
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