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Stravičan požar planuo je je danas u popodnevnim satima na objektu i vozilima u Gornjoj Toponici kod Niša.

"Požar koji je prethodno izbio na otvorenom prostoru, ubrzo se proširio i zahvatio obližnji objekat i parkirana vozila, što je dovelo do veće materijalne štete i još uvek nije stavljen pod kontrolu", navodi se u objavi na Instagram stranici "Snaga juga".

Vatrogasne ekipe su na licu mesta i pokušavaju da spreče dalje širenje opasnog požara na samom ulazu u naselje.

Kurir/Snaga juga

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