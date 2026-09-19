DRAMA U BEOGRADSKOM NASELJU, TRAGA SE ZA MUŠKARCEM! Nestao tokom večeri u reci Savi, očevidac odmah pozvao policiju - OPISAO KOBAN TRENUTAK
- U beogradskom naselju Progari prijavljen je nestanak muškarca u Savi, nakon što je svedok video kako pada sa daske u vodu.
- Policija, Specijalistički tim za spasavanje na vodi i Rečna jedinica pretražuju reku i priobalje.
- Pretragu otežavaju slaba vidljivost i noćni uslovi, a istraga je u toku.
U beogradskom naselju Progari odvija se prava drama pošto je policiji oko 21 sat prijavljen nestanak muškarca u reci Savi.
Kako se saznaje, meštanin je primetio čoveka koji je bio na dasci, a potom pao u vodu i više se nije pojavio na površini.
Očevidac koji se zatekao na obali odmah je pozvao policiju i objasnio da je video trenutak kada je čovek pao sa daske, ali da nije primetio da je isplivao niti izronio iz reke.
Traga se za osobom čiji je nestanak prijavljen, a na terenu su patrole policije, pripadnici Specijalističkog tima za spasavanje na vodi i Rečna jedinica. Pripadnici nadležnih službi pretražuju akvatoriju i priobalni pojas u Progarima.
Akciju spasavanja i pretragu terena dodatno otežavaju slaba vidljivost i noćni uslovi na reci.
Istraga je u toku.
Kurir.rs/Telegraf