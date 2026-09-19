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U beogradskom naselju Progari odvija se prava drama pošto je policiji oko 21 sat prijavljen nestanak muškarca u reci Savi.

Kako se saznaje, meštanin je primetio čoveka koji je bio na dasci, a potom pao u vodu i više se nije pojavio na površini.

Očevidac koji se zatekao na obali odmah je pozvao policiju i objasnio da je video trenutak kada je čovek pao sa daske, ali da nije primetio da je isplivao niti izronio iz reke.

Traga se za osobom čiji je nestanak prijavljen, a na terenu su patrole policije, pripadnici Specijalističkog tima za spasavanje na vodi i Rečna jedinica. Pripadnici nadležnih službi pretražuju akvatoriju i priobalni pojas u Progarima.

Akciju spasavanja i pretragu terena dodatno otežavaju slaba vidljivost i noćni uslovi na reci.

Istraga je u toku.

Kurir.rs/Telegraf

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