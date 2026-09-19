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Ministar u Vladi Republike Srbije Đorđe Milićević posetio je danas Kumanovo, članove FK “Pobeda” iz Tromeđe, kao i pripadnike srpske zajednice okupljene oko KUD-a “Srpski vez” iz Kumanova.

Ministar Đorđe Milićević je zajedno sa ministrom lokalne samouprave Republike Severne Makedonije Ivanom Stoilkovićem i predstavnicima ambasade Republike Srbije u Republici Severnoj Makedoniji obišao FK “Pobeda” i istakao značaj sporta, okupljanja i stvaranja uslova u kojima će deca i mladi imati priliku da rastu, razvijaju se i čuvaju vezu sa svojim korenima.

Ministar Đorđe Milićević je članovima kluba uručio dresove i sportsku opremu i naglasio značaj zajedništva u sportu kroz stvaranje pravih vrednosti koje oblikuju generacije koje dolaze.

1/8 Vidi galeriju Đorđe Milićević u Kumanovu: Sportom i kulturom čuvaju vezu sa Srbijom Foto: Marija Blagojević

Poseta selu Tromeđa bila je prilika da se razgovara sa meštanima, čuju njihove potrebe i sagledaju mogućnosti za dalje jačanje veza sa maticom Srbijom, rekao je ministar Milićević i dodao da briga o našem narodu van granica naše zemlje nije samo obaveza, već trajno opredeljenje.

Naš narod ne sme da se oseća zaboravljeno, rekao je ministar Milićević i dodao da gde god žive Srbi, tamo je i njihova Srbija, njihova matica i njihov dom.

Nakon posete fudbalskom klubu, ministar Milićević je razgovarao sa predstavnicima i članovima kulturno umetničkog društva “Srpski vez” koji su pripremili sadržajan program.

Poseban deo posete bio je susret sa članovima KUD-a „Srpski vez“ iz Kumanova, koji su organizovali zajedničko druženje ispunjeno sportom, kulturom i zajedništvom u selu Donje Konjare, rekao je ministar Milićević i dodao da je u okviru programa održan mini-fudbalski turnir za najmlađe, uz učešće dece iz srpske zajednice i FK “Bidžo“, kao i kulturno-umetnički program koji je okupio više od 200 dece i mladih.

Ministar Đorđe Milićević je, takođe, prisustvovao svečanom otvaranju rekonstruisanog fudbalskog terena gde je istakao da je to samo još jedan dokaz koliko je kontinuirano ulaganje u sportske sadržaje za decu i mlade važno, jer su to tačke susreta u kojima naši najmlađi sunarodnici stvaraju prijateljstva za ceo život.

Ministar Đorđe Milićević je istakao da ovakvi susreti pokazuju da se pripadnost srpskom narodu ne čuva samo rečima, već svakodnevnim okupljanjem, radom sa decom, negovanjem tradicije i prenošenjem vrednosti na nove generacije.

Ministar Đorđe Milićević je istakao da su deca naša najveća odgovornost i naša najveća nada i dodao da kada ih vidimo na sportskom terenu, kada pevaju, igraju i druže se, znamo da smo na pravom putu.

Nacionalni identitet se najbolje čuva onda kada ga živimo zajedno, rekao je ministar Milićević i dodao da će Kabinet nastaviti da podržava srpska udruženja, kulturno-umetnička društva i inicijative koje povezuju naše ljude, jačaju osećaj pripadnosti i grade mostove između matice i naših sunarodnika koji žive izvan Srbije.