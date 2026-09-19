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Drugi dan vikenda biće u znaku pravogletnjeg vremena, s obzirom na to da će maksimalne temperature biti u većini predela oko 30 stepeni. Maksimalna temperatura kretaće se uglavnom od 28 do 32°C, u Beogradu 30.

Biće uglavnom sunčano, dok nam ponedeljak donosi jaču promena vremena.

Naime, očekuje se jak severozapadni vetar, a sa severa i severoistoka se očekuje prodor osetno hladnije vazdušne mase. Ponegde će biti kiše i pljuskova sa grmljavinom, a pri prodoru hladnog frona očekuju se i olujni udari severozapadnog vetra od 70 km/h.

Maksimalna temperatura biće od 23 do 29 stepeni, po prodoru hladnog fronta u padu i za više od 10 stepeni.

Vreme od utorka

Od utorka će biti osetno hladnije, gde se očekuje maksimalna temperatura od 18 do 24°C.

Sredinom sedmice biće i vedro, pa se očekuju i vrlo sveža jutra, uz minimalne temperature u većini predela i ispod 10°C, lokalno i ispod 5. Najhladnija jutra očekuju se u višim planinskim predelima i na Pešteru, gde se lokalno očekuje u mraz, uz minimalne temperature oko 0°C.

Sledćeg petka očekuju se i padavine, a prema trenutnim prognozama, pred sam kraj meseca očekuje se otopjenje, uz temperature iznad 25 stepeni,ponegde i do 30.