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Na 33. Balkanskoj olimpijadi iz informatike u Tirani četvoročlana ekipa mladih informatičara Srbije osvojila je jednu srebrnu i tri bronzane medalje.

Srebrnu medalju osvojio je Nikola Šami, učenik Matematičke gimnazije u Beogradu.

Bronzane medalje pripale su Pavlu Damjanoviću i Petru Banoviću, učenicima Matematičke gimnazije u Beogradu, kao i Filipu Repmanu, učeniku Gimnazije "Veljko Petrović" u Somboru.

Ekipa Srbije sastavljena je od najboljih informatičara na nivou srednjih škola i odabrana je na osnovu niza višeetapnih takmičenja u organizaciji Društva matematičara Srbije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete Srbije.

Vođa ekipe Srbije bio je dr Vladimir Milovanović s Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, a njegov zamenik Nemanja Majski s Matematičkog fakulteta u Beogradu, saopštilo je Društvo matematičara Srbije.

Gostoprimstvo ekipi tokom boravka u Albaniji pružilo je osoblje ambasade Srbije u Tirani, s ambasadorom Slobodanom Vukčevićem na čelu.