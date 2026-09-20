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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, biće reči o temama:

  • Zašto većini političkih analitičara program Studentske liste deluje neozbiljno, amaterski i naivno?

  • Kako se, posle dobijanja dve doživotne robije, vođa jednog od najjezivijih kultova na svetu Sant Rampal našao na slobodi?

  • Svet u šoku: da li je mongolski predsednik fizički najspremniji lider jedne zemlje?

Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda. 