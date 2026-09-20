Društvo
Zašto većini političkih analitičara program Studentske liste deluje neozbiljno, amaterski i naivno? - današnji Puls Srbije vikend, od 12.10
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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, biće reči o temama:
Zašto većini političkih analitičara program Studentske liste deluje neozbiljno, amaterski i naivno?
Kako se, posle dobijanja dve doživotne robije, vođa jednog od najjezivijih kultova na svetu Sant Rampal našao na slobodi?
Svet u šoku: da li je mongolski predsednik fizički najspremniji lider jedne zemlje?
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.