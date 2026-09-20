Još 15 medicinara se vraća u Srbiju! Radili u Nemačkoj, Austriji, Italiji i Sloveniji, sada stižu u naše bolnice
- Još 15 zdravstvenih radnika iz Nemačke, Austrije, Italije i Slovenije vraća se u Srbiju preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja.
- Lekari, medicinske sestre i tehničari raspoređeni su u bolnice i domove zdravlja u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kraljevu, Vranju, Prokuplju, Sokobanji i Bačkoj Palanci.
Još 15 zdravstvenih radnika koji su radili u Nemačkoj, Austriji,Italiji i Sloveniji vraća se posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporomMinistarstva zdravlja u Srbiju i profesionalni angažman nastavlja u zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Među njima su lekari specijalisti, medicinske sestre i tehničari koji će pojačati medicinske timove u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kraljevu, Vranju, Prokuplju, Sokobanji i Bačkoj Palanci.
Među povratnicima su lekari iz Nemačke, dr Marko Miletić, specijalista anesteziologije, koji dolazi u SB Sokobanja, i dr Marko Lazić, specijalista interne medicine, koji se vraća u Univerzitetski klinički centar Srbije. U Srbiju se vraćaju i medicinske sestre Aida Stojanović, Nevena Maksimović i Selena Denković u UKCS, Kristina Kovač u KBC Zvezdara, Vedrana Drinić u DZ Bačka Palanka, Marijana Tešić u DZ Čukarica, Marija Štrbac i Katarina Milošević u DZ Novi Sad, Nikolina Marinković i Aleksandra Ivanović u zdravstvene ustanove u Prokuplju, Danijela Karavelić u ZC Kraljevo, Marina Janković u OB Vranje i Stefan Milosavljević u KC Niš.
Ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar istakao je da će Ministarstvo zdravlja, kroz Kancelariju za saradnju sa dijasporom, nastaviti da pruža snažnu podršku zdravstvenim radnicima koji žele da se vrate - od prvog kontakta i informacija, do povezivanja sa zdravstvenim ustanovama i pomoći u procesu povratka u domaći zdravstveni sistem.
- Povratak naših lekara, medicinskih sestara i tehničara, rezultat je napretka zdravstvenog sistema Srbije u poslednjih desetak godina. To je rezultat strateškog opredeljenja države da ulaže u obnovu i izgradnju naših zdravstvenih ustanova, najsavremeniju opremu i stvaranje boljih uslova za rad i profesionalni razvoj medicinara. Svako od njih koji se vraćaju predstavlja dodatnu snagu za naše bolnice i domove zdravlja i, što je najvažnije, još bolju zdravstvenu zaštitu za građane Srbije. Nastavićemo da gradimo zdravstvo koje u svakom trenutku može da bude na usluzi svojim građanima ali istovremeno i jasna profesionalna budućnost našim zdravstvenim radnicima - poručio je ministar Lončar.
Otvaranjem Kancelarije za saradnju sa dijasporom, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije istaklo je jasno opredeljenje i nameru da širom otvori vrata svim zdravstvenim radnicima koji su otišli u inostranstvo i žele da se vrate. Njihovo iskustvo i znanje dragocen je resurs našeg zdravstvenog sistema, i od velikog značaja su za naše građane. Oko 450 povratnika pokazuje da taj proces već ima kontinuitet i da se nastavlja.