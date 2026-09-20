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Još 15 zdravstvenih radnika koji su radili u Nemačkoj, Austriji,Italiji i Sloveniji vraća se posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporomMinistarstva zdravlja u Srbiju i profesionalni angažman nastavlja u zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Među njima su lekari specijalisti, medicinske sestre i tehničari koji će pojačati medicinske timove u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kraljevu, Vranju, Prokuplju, Sokobanji i Bačkoj Palanci.

Među povratnicima su lekari iz Nemačke, dr Marko Miletić, specijalista anesteziologije, koji dolazi u SB Sokobanja, i dr Marko Lazić, specijalista interne medicine, koji se vraća u Univerzitetski klinički centar Srbije. U Srbiju se vraćaju i medicinske sestre Aida Stojanović, Nevena Maksimović i Selena Denković u UKCS, Kristina Kovač u KBC Zvezdara, Vedrana Drinić u DZ Bačka Palanka, Marijana Tešić u DZ Čukarica, Marija Štrbac i Katarina Milošević u DZ Novi Sad, Nikolina Marinković i Aleksandra Ivanović u zdravstvene ustanove u Prokuplju, Danijela Karavelić u ZC Kraljevo, Marina Janković u OB Vranje i Stefan Milosavljević u KC Niš.

Foto: Ministarstvo zdravlja

Ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar istakao je da će Ministarstvo zdravlja, kroz Kancelariju za saradnju sa dijasporom, nastaviti da pruža snažnu podršku zdravstvenim radnicima koji žele da se vrate - od prvog kontakta i informacija, do povezivanja sa zdravstvenim ustanovama i pomoći u procesu povratka u domaći zdravstveni sistem.

Foto: Ministarstvo zdravlja

- Povratak naših lekara, medicinskih sestara i tehničara, rezultat je napretka zdravstvenog sistema Srbije u poslednjih desetak godina. To je rezultat strateškog opredeljenja države da ulaže u obnovu i izgradnju naših zdravstvenih ustanova, najsavremeniju opremu i stvaranje boljih uslova za rad i profesionalni razvoj medicinara. Svako od njih koji se vraćaju predstavlja dodatnu snagu za naše bolnice i domove zdravlja i, što je najvažnije, još bolju zdravstvenu zaštitu za građane Srbije. Nastavićemo da gradimo zdravstvo koje u svakom trenutku može da bude na usluzi svojim građanima ali istovremeno i jasna profesionalna budućnost našim zdravstvenim radnicima - poručio je ministar Lončar.

Foto: Ministarstvo zdravlja