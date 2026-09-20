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Veliki broj vlasnika stanova u Srbiji izdaje nekretnine, a retki su oni koji prijavljuju podstanare i izmiruju poresku obavezu koju imaju prema državi. Neki od njih ne znaju da tako rizikuju novčanu kaznu od 15.000 do 200.000 dinara.

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada obavezuje stanodavce i podstanare da sklope ugovor o zakupu stana u pisanoj formi koji ne mora da bude overen kod javnog beležnika, objasnio je advokat Lazar Borozan.

- Kada se ugovor potpiše, vlasnik stana treba da obavesti upravnika zgrade jer on ima obavezu da vodi evidenciju ko živi u zgradi. Ako su vlasnik stana i zakupac ugovorili da će zakupac učestvovati u troškovima održavanja zgrade, vlasnik je u obavezi da o tome obavesti upravnika - kazao je Borozan.

Vlasnik stana je takođe, po Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, u obavezi da primerak ugovora dostavi nadležnoj poreskoj administraciji u roku od 30 dana.

- Pored toga, po Zakonu o porezu na dohodak građana i Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, takođe postoji obaveza da sepodnese poreska prijava i da se plati porez.Tu je u pitanju porez na prihode od nepokretnosti. Efektivna poreska stopa je oko 15 odsto ugovorene zakupnine - rekao je advokat.

Kako se kreću kazne za vlasnike stanova

Stanodavac treba da snosi troškove popravke Foto: Shutterstock

Novčana kazna za vlasnika koji nije podneo poresku prijavu ili je u nju uneo netačne podatke iznosi od 5.000 do 150.000 dinara.

- Postoje i dodatne kazne ako se prijava neblagovremeno podnese ili ako se ne plati porez koji je utvrđen rešenjem - istakao je.

Borozan je ukazao da postoji i krivično delo Poreska utaja koje kaže - Ko u nameri da on ili drugo lice potpuno ili delimično izbegne plaćanje poreza, da lažne podatke ili prikrije druge činjenice koje su od uticaja na utvrđivanje ove obaveze, a iznos obaveze koji se prikriva prelazi milion dinara, kazniće se kaznom zatvora od jedne do pet godina i novčanom kaznom.

- Formulacija je takva da u nekim situacijama može da postoji i odgovornost zakupca ukoliko zakupodavac ne plaća porez, a zakupac aktivno učestvuje u prikrivanju navedene obaveze - istakao je advokat.

Pored poreza, postoji još jedna obaveza koja mora da se ispuni nakon potpisivanja ugovora o zakupu. Zakon o prebivalištu i boravištu građana obavezuje podstanare da prijave svoje boravište, odnosno prebivalište.

- Od te obaveze nije oslobođen ni zakupodavac jer je dužan da učestvuje u tom postupku, odnosno obavezan je da zakupcu dostavi svu neophodnu dokumentaciju - kazao je.

Foto: Shutterstock

Koje su kazne za podstanare

U slučaju da podstanar ne prijavi svoje boravište, odnosno prebivalište, rizikuje kaznu od 10.000 do 50.000 dinara.

- Tolika kazna je i za zakupodavca u slučaju da zakupcu ne dostavi neophodnu dokumentaciju i eventualne saglasnosti", zaključio je Lazar Borozan.

Iako su obaveze stanodavaca i podstanara propisane različitim zakonima, u praksi se one često ne poštuju. Nepoštovanje zakonskih pravila može da dovede do novčanih kazni, a u slučaju poreske utaje većih iznosa i do krivične odgovornosti.