Slušaj vest

Kako je moguće da čovek osuđen na dve doživotne robije zbog ubistva i vođenja nasilnog kulta hoda slobodno? Slučaj indijskog "gurua" Santa Rampala ponovo je zaprepastio planetu i otvorio najmračnije pitanje savremenog društva: da li su pravosudni sistemi nemoćni pred paravojnim armijama sledbenika i stotinama miliona dolara kojima vođe kultova raspolažu?

Od Rampalovih utvrđenih ašrama koji podsećaju na vojne baze, preko masovnih samoubistava do potpunog ispiranja mozga - gde prestaje verska sloboda, a počinje patologija i opasni kriminal? Kako niko ne uspeva da demontira mehanizme zla? Zašto obrazovani i uspešni ljudi dobrovoljno predaju svoj život, novac i decu u ruke sociopata? Da li su kultovi danas moćniji od samih država?

Gosti emisije "Puls Srbije vikend" koji su analizirali ovu temu bili su Dimitrije Pastuović, predsednik Udruženja za pomoć mladima "Zid" i Nađa Tulić, psihološkinja.

Vođe kultova i sekti često uspevaju da zadrže snažan uticaj nad svojim sledbenicima čak i kada se nađu iza rešetaka. Kontrola nad ljudima može da traje i nakon njihovog hapšenja i osude, a pojedini lideri uspevaju da zadrže gotovo potpunu lojalnost svojih sledbenika.

- Ma apsolutno. Nisu iza njih stotine miliona, već milijarde. Oni genijalno umeju da upravljaju ljudskim dušama i da ulaze u ljudsku psihu. To sigurno psihološkinja zna bolje od mene, ali, nažalost, puno puta sam to sretao na terenu. Ovaj čovek je, koliko ja znam, odgovoran za najmanje šest smrti. Bilo je pet žena i jedna mala beba, koliko se sećam, koje su bile u barikadama, gde se on sa svojom paravojnom formacijom, sa svojom ličnom vojskom, štitio - prvi put od suparničke ekipe, takođe kulta, odnosno sekte, a drugi put od države. I on je pušten. Videli smo svi one snimke gde je on, u klimatizovanoj sobi, izbacio noge, dok ga drugi ljube. To je potreba ljudi, neki mazohizam, ne znam kako bih to nazvao - rekao je Pastuović.

Dimitrije Pastuović, predsednik Udruženja za pomoć mladima "Zid" Foto: Kurir Televizija

"Svaka sekta ima svoju ciljnu grupu"

Objasnio je zbog čega obrazovanje i uspeh nisu prepreka manipulaciji i kako vođe kultova pronalaze ljude kojima mogu da ponude svoju ideologiju.

- Svaka sekta pretenduje da dođe do tog nivoa moći da može da parira ili čak nadmaši državu. Moje iskustvo ne govori da su sledbenici ovakvih grupa uglavnom ljudi nižeg stepena obrazovanja. Svaka sekta i svaki manipulator imaju svoju ciljnu grupu. Oni imaju ključ za sve brave. To su ljudi koji su dostigli visok nivo obrazovanja, školovani su, obrazovani i uspešni, ali im fali duhovnost. A ovaj čovek im pruža neku vrstu duhovnosti - kvaziduhovnost, koja zapravo uopšte nije duhovnost. Po njegovom ponašanju i onome što sam imao prilike da vidim, rekao bih da je on mitoman, patološki lažov, opasan patološki lažov, koji privlači 30.000 ljudi. Mislim da je taj broj čak i veći - kaže on.

Predsednik Udruženja za pomoć mladima "Zid" ukazao je na nesklad između onoga što vođa kulta propoveda i načina na koji živi, ali upozorava i na širi problem koji, kako navodi, postoji i kod nas.

- Mi, nažalost, imamo i ovde mnoštvo pretendenata na takvu poziciju, na ono što je on. Samo što pokušavamo da ih sasečemo u korenu. Nažalost, nemamo zakon koji bi sankcionisao ovakve pojave. Da postoji takav zakon, do ovoga nikada ne bi došlo. Vidite, njemu ljube noge. On propoveda neku vrstu asketizma. Vegan je i govori da je reinkarnacija Boga. Njegov Bog je Kabir, hinduističko-indijski pesnik iz 15. veka. On smatra da je on jedino božanstvo čija je inkarnacija i da je cilj svake duše da se prekine niz inkarnacija i da ona ode u taj svetli momenat. Međutim, on sam, koji propoveda asketizam, pogledajte kako živi. Živi u klimatizovanim uslovima, u vili u tom kampu i radi šta hoće. Pogledajte ove ljude. Meni ih je žao. Ovo je strašno - rekao je predsednik Udruženja za pomoć mladima "Zid".

Foto: Kurir Televizija

- Ovaj čovek je očito opasan, zato što čim ima moć da toliko ljudi uveri u svoju priču, to zaista nije zanemarljiva sposobnost. Definitivno je vrhunski manipulator. S druge strane, meni je još važnije pitanje ko su ljudi koji poveruju u to. Postoje tipovi ličnosti koji su podložniji kultovima i sektama. To su ljudi koji traže da negde pripadaju, koji nemaju čvrstu porodicu i oslonac. On tačno zna koga će da regrutuje. To su ljudi koji žele da pripadaju nečemu što je veće od njih i koji se sami ne osećaju dovoljno moćno, pa traže da osete moć grupe. Tu moć grupe onda pripisuju sopstvenoj moći. Pretpostavljam da im ovaj čovek upravo to nudi. Nisam imala direktan kontakt sa njim, niti želim da ga imam, ali hoću da kažem da je opasan čovek i definitivno manipulator, a možda i nešto teže - kaže Tulić.

Nađa Tulić Foto: Kurir Televizija

"I visokoobrazovani mogu da postanu sledbenici"

Psihološkinja je objasnila zbog čega obrazovanje i životni uspeh ne predstavljaju nužno zaštitu od uticaja kultova i manipulativnih vođa.

- Često se smatra da u kultove, pogotovo ovako opasne, ulaze ljudi koji su naivni, nižeg obrazovanja ili niže svesti. Međutim, istraživanja pokazuju da su među najupornijim sledbenicima ovakvih kultova upravo visokoobrazovani ljudi, za koje bismo rekli da imaju svest o životu, pravdi, nebu i zemlji. To je česta greška i apsolutno ne mora tako da znači. Često i ostvareni ljudi, posebno oni koji su mnogo toga iskusili i intelektualno su jaki, mogu da poveruju u drugačiju priču - o nekom elitnom uzdizanju, o tome da mogu da dotaknu neke visine koje drugi, obični ljudi, ne mogu. Postoji klasa ljudi koja može da se primi na jednu priču, a isto tako i druga klasa ljudi koja može da poveruje u neku drugu. Ovakvi lideri su upravo zbog toga opasni, zato što tačno znaju kakvom čoveku koju priču da prodaju - objasnila je.

Za kraj se osvrnula na opasnost koju, prema njenim rečima, nosi velika moć koju vođe kultova mogu da steknu nad brojnim sledbenicima.

- Druga stvar je moć ekspanzije njihovih kultova. Jedno je kada nas je deset ili dvadeset i mi smo u sekti, što je, naravno, katastrofa, ali kada dobijete toliko sledbenika, pritom za čoveka za kog smo svi čuli šta se dešavalo, onda situacija postaje mnogo ozbiljnija. Koliko ja znam, on se nije pojavljivao na sudu, zato je po njega došla policija, odnosno država. Kada je došao, nastao je sukob u kojem su izgubljeni životi. Hoću da kažem da je očigledno reč o čoveku koji ne mari ni za zakon zemlje u kojoj živi i koji smatra da mu to što ga veliki broj ljudi prati daje pravo, moć i mogućnost da radi šta želi - za Kurir televiziju, zaključila je Tulić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs