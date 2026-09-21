Slušaj vest

Na Malu Gospojinu posebno žene ne bi trebalo da rade teške fizičke poslove, jer ovaj dan valja odvojiti za mir i molitvu. Nekada je Mala Gospojina označavala vreme kada se počinje sa jesenjim oranjem i setvom.

Veruje se da lepo vreme na ovaj praznik najavljuje vedru jesen i suvu zimu.

Sa druge strane staro predanje tvrdi da kiša na Malu Gospojinu "donosi" oštru i hladnu zimu. Često se za Malu Gospojinu kaže da je veseo praznik jer su jesenje svadbe obično počinjale od ovog datuma, posebno jer se verovalo da će ugovaranje braka na Malu Gospojinu doneti mladencima poseban blagoslov.

Presveta Bogorodica
Presveta Bogorodica Foto: Printscreen

Pored toga mnogi slave Malu Gospojinu kao krsnu slavu, a održavaju se i brojni vašari i sabori, u čast Bogorodice, pa bi trebalo lepo da se sredite i obučete.

Prema starom narodnom verovanju, lekovito bilje koje se sakupi između Velike i Male Gospojine ima posebna lekovita svojstva, ali se od danas više ne ide u šumu, jer napolje izlaze zveri i i priroda se sprema za zimu.

Kurir.rs/ Blic žena

Ne propustiteDruštvoIzmeđu Velike i Male Gospojine su posebni dani: Jedna stvar je strogo zabranjena, a ove običaje za sreću i blagostanje obavezno ispoštujte
Ikona Male Gospojine
DruštvoOvo su najvažniji crkveni datumi u septembru! 3 velika praznika su pred nama, a jedan dan je posebno važan
Presveta Bogorodica
DruštvoAko na Malu Gospojinu bude vedro, to znači samo jedno: Mnogi običaji se vezuju za ovo crveno slovo, a brojnim Srbima je ovo najsrećniji dan
mala gospojina
DruštvoU ponedeljak je crveno slovo, Srbi slave Malu Gospojinu! Žene ne bi trebalo da rade ovo, a veruje se da vreme otkriva kakva će biti zima
Presveta Bogorodica