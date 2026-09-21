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Banje u Srbiji su dobar izbor za bilo koje doba godine, a tokom jeseni i zime nisu samo tople oaze protiv hladnoće, već imaju niz benefita po zdravlje.

Banje u Srbiji su posebno dobre zimi iz više razloga, i nije samo do toga što je voda topla. Zimi, kada smo skloniji prehladama, gripu i smanjenoj cirkulaciji, termalne vode mogu ojačati imunitet i poboljšati opšte stanje organizma.

Takođe, topla voda poboljšava cirkulaciju i ubrzava oporavak mišića i zglobova, što je zimi posebno korisno jer hladnoća može pojačati reumatske tegobe. Zima je savršeno vreme za odmor u banji, a Srbija obiluje termalnim izvorima i velnes centrima koji nude potpuni mir i relaksaciju. Mi smo izdvojili tri banje u Srbiji koje su idealne za posetu zimi.

Banja Vrdnik

Banja Vrdnik može da se pohvali izuzetno lekovitom vodom koja, zbog temperature i hemijskog sastava, spada u red hipotermalnih voda.

Temperatura vode u banji iznosi između 29 stepeni i 32 stepena Celzijusova, a za njena lekovita dejstva znalo se još u 19. veku. Lekovita voda je prema karakteristikama svrstana u alkalne, natrijum-magnezijum-hidrokarbonatne hipoterme, sa prisustvom slobodnog vodonik-sulfata.

Banja Vrdnik Foto: Privatna Arhiva

Banja Vrdnik je poznata po oporavku i preventivi kod mnogih oboljenja:

Vanzglobni reumatizam

Postoperativna stanja lokomotornog aparata i kičmenog stuba

Oboljenja perifernog nervnog sistema

Svi oblici reumatskih oboljenja

Bolni sindromi različitog porekla

Sportske povrede Zašto je Banja Vrdnik dobra zimi: Termalni bazeni greju telo u hladnim zimskim danima

Pomaže kod problema sa zglobovima i cirkulacijom

Zimska priroda i mir stvaraju opuštajuću atmosferu

Prirodne lepote u okolini banje

Banja Vrdnik se nalazi na Fruškoj gori, planini koja zauzima posebno mesto u turističkoj ponudi Srbije zahvaljujući brojnim znamenitostima i prirodnim lepotama

Poznata je i kao "Srpska Sveta gora" zbog velikog broja manastira koji se tamo nalaze. Ukoliko se uputite u banju Vrdnik, možete da obiđete manastire Vrdnik i Jazak, kao i mnoge druge.

Obavezno prošetajte stazama kroz bogate fruškogorske šume koje odlikuje čist vazduh, a preporučujemo vam da obiđete i Vrdničku kulu, koju su sagradili još stari Rimljani. Banja Ždrelo

U podnožju Homoljskih planina, u dolini reke Mlave, nalazi se savršeno mesto za odmor i uživanje tokom leta, banja Ždrelo.

Banja Ždrelo Foto: Youtube Printscreen/rucŽdrelo

Banju Ždrelo odlikuje termomineralna voda izuzetnog hemijskog sastava i karakteristika. Voda dolazi sa dubine od 180 metara, a njena temperatura prelazi 80 stepeni Celzijusovih.

Pošto prolazi kroz hladne slojeve zemlje, do površine postiže i zadržava konstantnu temperaturu od 40 stepeni, kako u letnjem, tako i u zimskom periodu.

Za šta se koristi lekovita voda iz banje Ždrelo?

Lekovita voda iz banje se uspešno koristi za terapijske svrhe:

kao dopunsko sredstvo pri lečenju reumatizma;

kod posledica trauma i stanja posle preloma kostiju;

posle hirurških intervencija na koštanom sistemu;

u lečenju kožnih bolesti;

ohlađena može da se pije i pomaže kod gastritisa. Zašto je Banja Ždrelo dobra zimi: Voda visoke temperature greje telo i umiruje mišiće

Priroda oko banje pokrivena snegom stvara idealan zimski ambijent

Lekovita voda pomaže kod reume i problema sa cirkulacijom

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Produženi vikend u nekoj od srpskih banja pruža idealan odmor Lukovska Banja

Jedna banja na jugu Srbije postaje sve popularnija među turistima, sudeći prema poslednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku, a u pitanju je Lukovska banja.

Lukovska banja ima izuzetan geografski položaj. Nalazi na istočnim padinama Kopaonika na prijatnoj nadmorskoj visini, a okružena je bogatom prirodom koja je čini savršenim mestom za oporavak, relaksaciju i odmor.

Lukovska banja Foto: T.S

Lukovska banja je poznata kao banja sa najvećim brojem termomineralnih izvora u našoj zemlji. U njoj postoji čak 37 poznatih izvora termomineralne vode, temperature od 28 do 69 stepeni Celjzijusa.

Po mišljenju Instituta, lekovite termalne vode Lukovske Banje pripadaju veoma kvalitetnim mineralnim vodama, posmatrano sa balneoterapijskog aspekta, zahvaljujući povoljnom sastavu, temperaturi i prisustvu rastvorenog vodonik-sulfida.

Koji tretmani su dostupni u banji?

U Lukovskoj banji dostupni su brojni teratmani i terapije koje pomažu u oporavku.

Neki od tretmana koji se primenjuju u banji su: hidroterapija

klimatorijum

peloidoterapija

elektroterapija

ultrazvučna terapija

magnetoterapija

fototerapija

tecar terapija

kineziterapija

masaža

ekstenziona terapija

kvantna terapija Zašto je Lukovska Banja dobra zimi: Termalni izvori visokih temperatura greju i relaksiraju telo

Zimski pejzaž planina pruža mir i privatnost

Velnes i spa tretmani dodatno poboljšavaju zdravlje i raspoloženje