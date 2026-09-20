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Tokom ručka u Skadarliji, učenici su razgovarali sa prvom damom o školovanju, jezicima, sportu, muzici, porodici i njenom radu u Ministarstvu spoljnih poslova. Najveći deo susreta učenici su iskoristili da postavljaju pitanja.

Tamara Vučić, supruga predsednika Srbije, ispričala je učenicima da je tokom osnovnog školovanja promenila školu i svakodnevno pešačila tri kilometra kako bi nastavila obrazovanje u sredini u kojoj njen otac nije predavao.

Govorila je i o studijama engleskog jezika i književnosti, diplomatskom poslu, kao i o obavezama koje ima kao supruga predsednika Srbije.

1/3 Vidi galeriju Tamara Vučić razgovarala sa učenicima iz Kosovske Mitrovice Foto: Screenshot

Jedna od učenica istakla je da bi deca na Kosovu i Metohiji volela da imaju više sportskih turnira, muzičkih festivala i prilika za zajedničke aktivnosti.

Tamara Vučić podržala je ovaj predlog i najavila da planira posetu Pećkoj patrijaršiji, izrazivši želju da tom prilikom ponovo vidi učenike.

U razgovoru je bilo reči i o svakodnevnom životu dece u Kosovskoj Mitrovici. Nastavnici su naveli da škole imaju kvalitetnu nastavu i dobre uslove za rad, ali da učenici odrastaju uz tenzije i povremena ograničenja slobode kretanja.

Nakon susreta, učenici su prisustvovali koncertu izvođača Nućija, Sanje Vučić, Džejle Ramović i Jakova Jozinovića.

Narednog dana posetili su Palatu nauke, gde su pratili program u Planetarijumu i upoznali se sa naučnim eksponatima, među kojima su robotska ruka i seizmograf. Poseta učenika iz Kosovske Mitrovice Beogradu završena je njihovim povratkom u rodni grad.