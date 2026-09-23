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Da je život sa šestoro dece izazovan, ali lep i da zahteva dobru organizaciju, kako su mi rekli sagovornici ove priče, shvatio sam po dolasku u Novi Sad gde su me Dunja Krneta i Jašradž Dubal (Yashraj Dubal) čekali u devet sati pre podne, sa svih šestoro dece.

Dunja na početku Priče sa dušom dodaje da je njihov život ispunjen ljubavlju, radošću ali i raznim izazovima, i da je uz dobru organizaciju potrebna i doza fleksibilnosti za funkcionisanje i uživanje u svakom segmentu života i posla koji suprug i ona zajedno vode.

Kažu da su od prvog momenta oboje znali da su pronašli deo svoje duše, svoju osobu, da imaju slična interesovanja, velike snove i da žive život koji je u skladu sa tim.

Ubrzo odlučuju da nastave zajednički život u Novom Sadu, gde danas žive sa šestoro dece i, kako kažu, ostvaruju svoje snove u The Dubal’s restoranu koji kroz fuziju ukusa istoka i zapada donosi klasike indijske kuhinje na moderan način, a evropskim jelima daje autentičan pečat.

Već tada je znao da želi da postane internacionalni šef i da je njegov dalji put usmeren ka Evropi i svetu.

Foto: Priče sa dušom Instagram printscreen

- Po dolasku iz države Gudžarat u glavni grad Litvanije Rigu počeo je da se usavršava i da radi u više restorana sa različitim kuhinjama, od azijske, arapske do klasične evropske.

Sticao je znanje i iskustvo putujući kroz skandinavske zemlje i Španiju, a zatim radio u Srbiji (Beograd i Novi Sad) u više internacionalnih i domaćih restorana - priča Dunja dok njen suprug sa kolegom sprema porudžbine u kuhinji.

Vodeći se činjenicom da oboje doživljavaju ceo svet kao svoj dom, Dunja i Jaš su dugo radili na konceptu restorana, pre svega sa idejom da u Novi Sad dovedu goste sa svih krajeva planete.

Na pitanje šta mu se najviše dopalo u Srbiji Jaš sa osmehom prvo odgovara da je to Dunja, a onda dodaje da obožava Novi Sad, naše ljude, riblju čorbu i riblji paprikaš koji je zavoleo putujući po Vojvodini sa porodicom.