Obustava saobraćaja na putu od Kušića prema Javoru traje sedam dana, od 9 do 17 časova. Planirajte put unapred.
Društvo
"Put će svakodnevno biti zatvoren od 9 do 17 časova!": Planirajte vožnju unapred, obustava u ovom delu Srbije traje 7 dana
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Na deonici puta od Kušića prema Javoru u sredu, 23. septembra, biće nastavljeni radovi, zbog čega će saobraćajnarednih sedam dana biti potpuno obustavljen tokom većeg dela dana.
Prema najavljenom režimu, put će svakodnevno biti zatvoren od 9 do 17 časova, pa se vozačima savetuje da putovanja planiraju unapred i, ukoliko je moguće, koriste alternativne pravce.
Nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu signalizaciju, kao i uputstva radnika i službi na terenu.
Planirano je da radovi na putevima i obustava traju sedam dana, ali će završetak posla zavisiti od vremenskih i drugih uslova na planini Javor koji mogu uticati na dinamiku izvođenja radova.
Kurir.rs/ RINA
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