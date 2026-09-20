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Na deonici puta od Kušića prema Javoru u sredu, 23. septembra, biće nastavljeni radovi, zbog čega će saobraćajnarednih sedam dana biti potpuno obustavljen tokom većeg dela dana.

Prema najavljenom režimu, put će svakodnevno biti zatvoren od 9 do 17 časova, pa se vozačima savetuje da putovanja planiraju unapred i, ukoliko je moguće, koriste alternativne pravce.

Nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu signalizaciju, kao i uputstva radnika i službi na terenu.

Planirano je da radovi na putevima i obustava traju sedam dana, ali će završetak posla zavisiti od vremenskih i drugih uslova na planini Javor koji mogu uticati na dinamiku izvođenja radova.

Kurir.rs/ RINA

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