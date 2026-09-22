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Ako ste ljubitelj vašarske atmosfere, slatkiša, dobre hrane, polovne robe i neobičnih predmeta koje je teško pronaći u prodavnicama, Šabački Malogospojinski vašar i ove godine ima šta da ponudi. Tradicionalni vašar traje do 23. septembra na lokaciji Stari Mihajlovac u Šapcu, a posetioci tokom deset dana mogu da pazare, probaju specijalitete, provozaju se u luna-parku i uživaju u atmosferi koja je već decenijama deo gradskog života.

A ono što mnoge najviše zanima jeste - koliko sve to košta?

Na vašaru se može pazariti za gotovo svačiji džep. Slatkiši se mogu pronaći već od 100 dinara, dok se različiti miksevi bombona prodaju od oko 200 dinara pa naviše, u zavisnosti od veličine pakovanja i sadržaja.

Turski veš može se naći već za 50 dinara po komadu, dok se za oko 200 dinara može kupiti čak pet pari turskih čarapa. Na delu vašara sa polovnom robom garderoba se može pronaći već od 100 dinara po komadu, pa oni koji vole da "kopaju" po robi mogu da nalete i na prave male povoljne kupovine.

A onda - hrana.

Pljeskavice se prodaju od oko 500 dinara, dok kilogram prasećeg pečenja košta oko 3.000 dinara. Ljubitelji jagnjetine moraće da izdvoje još nešto više, jer je kilogram jagnjećeg pečenja oko 500 dinara skuplji.

1/15 Vidi galeriju Kako izgleda Šabački vašar Foto: Marko Karović

Naravno, na vašaru važi i jedno nepisano pravilo - cene nisu uvek uklesane u kamen. Prodavci su često spremni na cenkanje, posebno kada kupac uzima više stvari, pa konačna cena može da bude nešto niža od one koja je istaknuta.

Da na Malogospojinskom vašaru može da se pronađe baš svašta, pokazuju i fotografije koje su posetioci podelili na Instagram stranici "Srbiju upoznaj". Među zanimljivim prizorima pažnju privlače i natpisi poput "cene za inat", ali i štandovi sa starim escajgom, liciderskim srcima i drugim predmetima koji vraćaju duh nekih prošlih vremena.

Poseban deo vašarske ponude tradicionalno je namenjen najmlađima, ali ni odrasli ne ostaju uskraćeni za zabavu.

Posetioce očekuju luna-park, slatkiši i tradicionalne vašarske poslastice, bogata ponuda robe i starih zanata, kao i muzika i zabava za celu porodicu.