Sledeće nedelje pad temperature

Sutra (21.09.) umereno do potpuno oblačno i svežije. Ujutru na severu, a sredinom dana i posle podne na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćen i grmljavinom. Posle podne postepeno razvedravanje i to prvo na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalom delu zemlje. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 12 do 18 °C, a najviša dnevna od 22 na severu do 27 °C na jugu i istoku zemlje.