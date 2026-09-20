NOĆAS SLEDI OBRT, NEBO NAD SRBIJOM SE MENJA! U ove delove zemlje stižu KIŠA I JAK VETAR: RHMZ objavio detaljnu prognozu - evo kada temperatura naglo pada
U toku večeri i noći u većem delu Srbije pretežno vedro vreme uz malu ili umerenu oblačnost, najavio je tokom popodneva Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).
Na severu i zapadu zemlje doći će do postepenog naoblačenja, koje će u drugom delu noći tek ponegde u Vojvodini usloviti kratkotrajnu kišu.
Istovremeno će doći do pojačanja severozapadnog vetra i pada temperature, najavljuje RHMZ.
Sledeće nedelje pad temperature
Sutra (21.09.) umereno do potpuno oblačno i svežije. Ujutru na severu, a sredinom dana i posle podne na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćen i grmljavinom. Posle podne postepeno razvedravanje i to prvo na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalom delu zemlje. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 12 do 18 °C, a najviša dnevna od 22 na severu do 27 °C na jugu i istoku zemlje.
Narednih dana nakon svežeg jutra, u većini mesta dnevna temperatura se očekuje u intervalu od 18 do 25 °C. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a do petka (25.09.) i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Za vikend i početkom sledeće sedmice suvo i malo toplije.
Kurir.rs