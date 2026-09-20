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Pripadnici Vojske Srbije osvojili su prvo mesto u ukupnom ekipnom plasmanu na vojnom takmičenju u streljaštvu, održanom od 17. do 20. septembra u kampu Peri u Sjedinjenim Američkim Državama, u organizaciji Nacionalne garde Ohaja.

Našu vojsku i državu predstavljali su pripadnici 72. brigade za specijalne operacije, 63. padobranske brigade i Odreda vojne policije specijalne namene „Kobre“.

Foto: Ministarstvo odbrane

Osim pobede u ukupnom ekipnom plasmanu, na osnovu zbirnih rezultata u gađanju puškom i pištoljem, pripadnici Vojske Srbije osvojili su i prvo mesto u ekipnoj konkurenciji u disciplini borbenog gađanja pištoljem.

Foto: Ministarstvo odbrane

Za najboljeg pojedinca, odnosno apsolutnog pobednika takmičenja proglašen je vodnik prve klase Dušan Adamović iz 72. brigade za specijalne operacije. Adamović je bio najuspešniji i u pojedinačnoj disciplini borbenog gađanja pištoljem, u kojoj je drugo mesto zauzeo takođe pripadnik 72. brigade za specijalne operacije.

Foto: Ministarstvo odbrane

Ovo višednevno takmičenje, koje se svake godine održava u Ohaju, okuplja vojnike i podoficire s ciljem unapređenja streljačkih veština neophodnih za izvršavanje borbenih zadataka, kao i osposobljenosti za rukovanje naoružanjem i timskog rada.

Foto: Ministarstvo odbrane