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Turistička sezona polako jenjava, ali gužve na graničnom prelazu Evzoni ne prestaju. Na izlazu iz Grčke, u smeru ka Severnoj Makedoniji, formirane su kilometarske kolone vozila, dok veliki broj putnika čeka na prelazak granice.

- Kraj septembra, a izlaz iz Grčke potpuno zakrčen. Ogroman broj vozila, kolone nepregledne, zadržavanja oko 3 sata - navodi se na Instagram stranici grupe "putdogrcke_triptogreece".

Kolone su, kako se vidi na snimku duge i nepregledne, dok se veliki broj putnika nalazi u vozilima i autobusima koji se kreću veoma sporo.

Evo kako da izbegnite kolone na Evzoniju

Kada želite da izbegnete velike gužve na graničnom prelazu Evzoni, pogotovo ako je vaše letovalište istočno od Soluna, najčešći, a i najbolji, alternativni izbor je granični prelaz Stari Dojran - Doirani.

Ovaj alternativni granični prelaz između Severne Makedonije i Grčke nalazi se na Dojranskom jezeru, koga ove dve države takođe "dele". Sam granični prelaz nalazi se svega nekoliko kilometara od mesta Stari Dojran.

Poslednjih godina sve više turista bira upravo ovu rutu, posebno tokom vikenda, smena turista i praznika kada se na Evzoniju često stvaraju višesatne kolone.

Kurir.rs/Blic

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