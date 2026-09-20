- Dobro, znači, ceo vek smo preskočili. Dobri ljudi, mi smo došli u Obilić , prvi nam je onako zapao za oko, znate i sami, zbog imena. I da vidimo mi koliko tamo živi Obilića. Položili smo venac na spomenik topličkim ustanicima, jer je prema predanju ovde u ovom selu i počeo toplički ustanak. I odavde je to krenulo, što pokazuje da je ovo slobodarski kraj. Mi ćemo opredeliti sredstva da se ovaj spomenik obnovi, i da napravimo ovde jedno lepo uređenje, da imate kao jedan mali seoski trg gde ćete da se okupite - rekla je i dodala:

- Mi kažemo sad da smo danas u Obiliću, svi će misliti da smo na Kosovu i Metohiji, ali evo, ima Bogu hvala Obilića i ovde na jugoistoku naše zemlje. Pozvali smo vas sve na doručak, eto, uz jednu prijatnu i domaćinsku atmosferu, malo porazgovaramo, da čujemo jedni druge. Jako me raduje što se radi ovaj put Kosančić-Ćukovac i Ćukovac-Obilić, to je mnogo važno da naša sela povezujemo, i to će ljudima dati sigurnost opstanka, jer infrastruktura je preduslov da bi nam sela uopšte živela. Da, da Bog da, nikad više ne čujemo "mi smo slepo crevo", "mi smo ćorsokak", "mi smo svima daleko". Niste nam daleko, ni od srca, ni fizički. Nek ovo bude vek života za ovaj kraj. Ajde, daće Bog. Hvala vam, da ste mi živi i zdravi.