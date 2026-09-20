Vreme u Srbiji
NAGLA PROMENA VREMENA! Hladni front donosi drastičan pad temperature, olujni vetar i grmljavinu: Stiže zahlađenje za čak 10 stepeni!
- Tokom noći na sever Srbije stiže naoblačenje, a u ponedeljak se kiša i pljuskovi sa grmljavinom šire i na ostale delove zemlje.
- Hladni front donosi veoma jak severozapadni vetar i pad temperature, uz maksimalnih 21 do 29 stepeni.
- U utorak će biti osetno hladnije, za oko 10 stepeni manje nego ovog vikenda.
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Naoblačenje koje će tokom noći zahvatiti severne delove Srbije u ponedeljak preko dana širiće se i preko ostalih delova. Već ujutru slaba kiša očekuje se ponegde u Vojvodini, dok se poslepodne pljuskovi sa grmljavinom očekuju na jugu i zapadu Srbije.
Istovremeno sa svera će uslediti razvedravanje.
Očekuje se prodor hladnog fronta koji će na svom putu doneti veoma jak severozapadni vetar i drastičan pad temperature vazduha.
Maksimalna temperatura biće od 21 na severozapadu do 29 stepeni na jugoistoku Srbije, potom u padu.
U utorak osetno hladnije, a temperatura će biti niža za oko 10 stepeni u odnosu na ovaj vikend.
Kurir.rs/Telegraf
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