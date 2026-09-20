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Naoblačenje koje će tokom noći zahvatiti severne delove Srbije u ponedeljak preko dana širiće se i preko ostalih delova. Već ujutru slaba kiša očekuje se ponegde u Vojvodini, dok se poslepodne pljuskovi sa grmljavinom očekuju na jugu i zapadu Srbije.

Istovremeno sa svera će uslediti razvedravanje.

Očekuje se prodor hladnog fronta koji će na svom putu doneti veoma jak severozapadni vetar i drastičan pad temperature vazduha.

Maksimalna temperatura biće od 21 na severozapadu do 29 stepeni na jugoistoku Srbije, potom u padu.

U utorak osetno hladnije, a temperatura će biti niža za oko 10 stepeni u odnosu na ovaj vikend.