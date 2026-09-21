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Da li će se polarni vrtlog koji preti Evropi uopšte raspasti, da li će hladan vazduh stići toliko daleko na jug i da li će to pogoditi delove kontinenta, za sada se ne može pouzdano predvideti.

Meteorolozi trenutno raspravljaju o mogućem scenariju u vezi sa polarnim vrtlogom. Prema nemačkom "Bildu", stručnjaci vide moguću vezu sa izuzetno snažnim fenomenom El Ninjo u Pacifiku, ali većina modela za sada i dalje pokazuje da je vrtlog stabilan, pa se ne može govoriti o pouzdanoj prognozi.

Ledena paraliza Evrope

Meteorolog Karsten Brant kaže da bi, u slučaju da se polarni vrtlog raspadne, ledeni vazduh mogao da prodre prema jugu i time "ledeno parališe" i Evropu. Za Evropu bi to predstavljalo značajan ledeni talas.

U slučaju takvog rascepa, vremenski obrazac mogao bi brzo da se promeni. Tada bi duži periodi mraza, snega i ledenih vazdušnih masa ponovo mogli da postanu problem, posebno u drugoj polovini zime.

Čak se i mogući vremenski preokret u oktobru ocenjuje kao "izuzetno neizvestan". Kako prenosi "Heute", scenario je meteorološki zanimljiv, ali još nije konkretan. Jasnija slika očekuje se tek kada modeli počnu bolje da se podudaraju kako se budemo približavali mogućem događaju.

Formiranje polarnog vrtloga za narednu zimu

Nova tura snega posle 24. januara Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Kako je nedavno objavio "Severe Weather Europe", novi polarni vrtlog sada se formira iznad Severnog pola, uz brzo stratosfersko hlađenje i pad pritiska koji su već vidljivi u najnovijim podacima. Sezonu započinje snažnije nego prošle godine, ali dugoročne prognoze pokazuju veoma drugačiji signal za zimu 2026/2027.

Novi sezonski trendovi ukazuju na primetno usporavanje polarnog vrtloga oko sredine zime, uz oslabljene vetrove i rast pritiska u stratosferi. Snažan Super El Ninjo takođe se razvija u Pacifiku, što je još jedan faktor koji utiče na zimski razvoj polarnog vrtloga, piše "Severe Weather Europe".

Polarni vrtlog je široka zimska cirkulacija vazduha iznad polarnih područja. Sastoji se od dva sloja: stratosferskog, koji je viši, simetričniji i stabilniji, i troposferskog, koji je niži i nepravilniji zbog uticaja reljefa i sistema vazdušnog pritiska.

Najnoviji podaci pokazuju da se hladno jezgro iznad pola pojačava, a pritisak u stratosferi brzo pada, što znači da se formira jasno definisan novi polarni vrtlog za predstojeću zimu.

Batut upozorava na poslednice hladnog vremena Foto: Shutterstock, Marko Karović/Kurir

Krajem septembra vrtlog bi trebalo da bude nešto jači nego što je uobičajeno za ovo doba godine. Sezonske prognoze ECMWF-a i UKMO-a pokazuju da bi vrtlog trebalo znatno da oslabi oko sredine zime, otprilike od januara 2027. godine, uz slabljenje vetrova i porast pritiska u stratosferi.

To je znak mogućeg poremećaja ili čak takozvanog "iznenadnog stratosferskog zagrevanja" (SSW), događaja tokom kojeg temperatura visoko u stratosferi poraste za desetine stepeni u roku od nekoliko dana, remeteći celokupnu cirkulaciju i omogućavajući hladnom vazduhu da "pobegne" prema nižim geografskim širinama, odnosno prema SAD, Kanadi i Evropi.