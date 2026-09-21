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Pred nama su popularni meseci za odmor u Egiptu – temperature postepeno postaju prijatnije, pa ostaje više mogućnosti za izlete i istraživanje. U ponudi agencije 1 A Travel su paket aranžmani za Egipat koji obuhvataju direktan let do Hurgade, transfer od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa izabranom uslugom i podršku predstavnika na destinaciji.

Nekada od hotela želimo samo da se smestimo pored mora i narednih nekoliko dana ne razmišljamo ni o čemu. A nekada želimo sve prednosti velikog resorta – sopstvenu plažu, bazene, restorane i All Inclusive uslugu – ali i mogućnost da uveče izađemo, prošetamo i vidimo nešto od mesta u kojem letujemo.

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Foto: Promo

Upravo tada lokacija hotela postaje važan deo odmora.

Memša je jedna od poznatih turističkih zona Hurgade, a upravo ovde nalazi se Pickalbatros White Beach Resort 5. Hotel je udaljen oko 5 km od nove marine u Sakali i oko 3 km od aerodroma.

Takav položaj omogućava da najveći deo dana provedete uživajući u sadržajima resorta, a da se, kada poželite promenu, odmor ne završi na izlazu iz hotela. Hurgada nudi mnogo više od hotelskih kompleksa – marinu sa promenadom i restoranima, prodavnice, tradicionalne pijace i muzeje, kao i različite mogućnosti za izlete brodom i pustinjske avanture.

Period koji je pred nama posebno pogoduje takvom odmoru. Kako se ulazi u jesen, temperature postepeno postaju prijatnije, dok Crveno more ostaje toplo za kupanje. To znači više mogućnosti da se vreme pored mora kombinuje sa šetnjama, izletima i upoznavanjem destinacije.

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Foto: Promo

A plaža je upravo jedan od razloga zbog kojih se bira Pickalbatros White Beach Resort 5.

Hotel se nalazi na sopstvenoj peščanoj plaži sa zonom plitke vode. Za goste koji žele da zaplivaju u dubljoj vodi tu je ponton, dok koralnog grebena nema. Suncobrani, ležaljke i peškiri na plaži uključeni su u cenu.

Pickalbatros White Beach Resort 5 prostire se na oko 81.000 m². Čini ga petospratna zgrada u obliku potkovice, a hotel raspolaže sa 473 smeštajne jedinice.

Kada more poželite da zamenite bazenom, izbor je prilično veliki. Hotel ima šest bazena – dva za odrasle i četiri za decu. Četiri dečja bazena imaju ukupno oko 16 tobogana namenjenih uzrastu od 4 do 12 godina, dok se jedan bazen za odrasle i sva četiri dečja bazena greju tokom zime.

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Foto: Promo

Pickalbatros White Beach Resort 5posluje po All Inclusive konceptu. Usluga obuhvata rani doručak, doručak, kasni doručak, ručak i večeru, a u koncept su uključeni i sladoled, užine i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića.

Hotel ima nekoliko à la carte restorana – Soprano, L’Asiatique, Saffron i Wow – kao i Lobby Bar, Sport Bar, White Bar, Millenium Bar, Olympus Bar i Beach Bar. Uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, nargila, pića posle ponoći i sve ostalo van koncepta dodatno se plaćaju.

Za one koji vole aktivniji odmor tu su vaterpolo, gimnastika u vodi, aerobik, pikado, boćanje, odbojka na plaži, teniski teren, stoni tenis i teren za odbojku, kao i večernji program. Teretana se koristi bez doplate, dok se sportovi na vodi, osvetljenje teniskog terena i oprema, bilijar i ostalo van koncepta dodatno plaćaju.

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Foto: Promo

Standardne sobe imaju oko 40 m² i mogu imati pogled na baštu, bazen, delimičan ili direktan pogled na more. Junior Suite ima oko 70 m² i sastoji se od spavaćeg dela i dnevnog boravka koji nisu odvojeni vratima, a u sobi se nalazi i đakuzi.

Sve smeštajne jedinice imaju klima-uređaj, LCD SAT TV, kupatilo, fen za kosu, Wi-Fi internet i terasu, balkon ili prozor od poda do plafona.

Hotel ima i veliki izbor sadržaja za goste koji putuju sa decom. Mini-klub namenjen je uzrastu od 4 do 12 godina, a tu su i četiri dečja bazena sa ukupno 16 tobogana, igralište i mini-disko.

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Foto: Promo

U cenu smeštaja uračunata je i obavezna doplata za Neverland Night Show, koja uključuje večeru i transfer jednom tokom boravka.

Pickalbatros White Beach Resort 5tako pruža ono što mnogi traže od odmora u Hurgadi – veliki All Inclusive resort na sopstvenoj peščanoj plaži, ali na lokaciji koja ostavlja mogućnost da se izađe iz hotela i upozna grad.

A naredni meseci daju još više razloga za to. Sa prijatnijim temperaturama dan ne mora da bude rezervisan samo za plažu i bazen. Šetnja gradom, marina, izlet brodom ili odlazak u pustinju mogu da postanu deo putovanja, dok hotel ostaje mesto kojem se vraćate kada poželite da ostatak dana ponovo prepustite odmoru.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

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Foto: Promo

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, dok putnici koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green

Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1atravel.ba

Za sva dodatna pitanja i stručne savete putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.

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