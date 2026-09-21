Slušaj vest

Pred nama su popularni meseci za odmor u Egiptu – temperature postepeno postaju prijatnije, pa ostaje više mogućnosti za izlete i istraživanje. U ponudi agencije 1 A Travel su paket aranžmani za Egipat koji obuhvataju direktan let do Hurgade, transfer od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa izabranom uslugom i podršku predstavnika na destinaciji. Nekada od hotela želimo samo da se smestimo pored mora i narednih nekoliko dana ne razmišljamo ni o čemu. A nekada želimo sve prednosti velikog resorta – sopstvenu plažu, bazene, restorane i All Inclusive uslugu – ali i mogućnost da uveče izađemo, prošetamo i vidimo nešto od mesta u kojem letujemo.

Foto: Promo

Upravo tada lokacija hotela postaje važan deo odmora. Memša je jedna od poznatih turističkih zona Hurgade, a upravo ovde nalazi se Pickalbatros White Beach Resort 5★. Hotel je udaljen oko 5 km od nove marine u Sakali i oko 3 km od aerodroma.

Takav položaj omogućava da najveći deo dana provedete uživajući u sadržajima resorta, a da se, kada poželite promenu, odmor ne završi na izlazu iz hotela. Hurgada nudi mnogo više od hotelskih kompleksa – marinu sa promenadom i restoranima, prodavnice, tradicionalne pijace i muzeje, kao i različite mogućnosti za izlete brodom i pustinjske avanture. Period koji je pred nama posebno pogoduje takvom odmoru. Kako se ulazi u jesen, temperature postepeno postaju prijatnije, dok Crveno more ostaje toplo za kupanje. To znači više mogućnosti da se vreme pored mora kombinuje sa šetnjama, izletima i upoznavanjem destinacije.

Foto: Promo

A plaža je upravo jedan od razloga zbog kojih se bira Pickalbatros White Beach Resort 5★. Hotel se nalazi na sopstvenoj peščanoj plaži sa zonom plitke vode. Za goste koji žele da zaplivaju u dubljoj vodi tu je ponton, dok koralnog grebena nema. Suncobrani, ležaljke i peškiri na plaži uključeni su u cenu. Pickalbatros White Beach Resort 5★ prostire se na oko 81.000 m². Čini ga petospratna zgrada u obliku potkovice, a hotel raspolaže sa 473 smeštajne jedinice.

Kada more poželite da zamenite bazenom, izbor je prilično veliki. Hotel ima šest bazena – dva za odrasle i četiri za decu. Četiri dečja bazena imaju ukupno oko 16 tobogana namenjenih uzrastu od 4 do 12 godina, dok se jedan bazen za odrasle i sva četiri dečja bazena greju tokom zime.

Foto: Promo

Pickalbatros White Beach Resort 5★posluje po All Inclusive konceptu. Usluga obuhvata rani doručak, doručak, kasni doručak, ručak i večeru, a u koncept su uključeni i sladoled, užine i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Hotel ima nekoliko à la carte restorana – Soprano, L’Asiatique, Saffron i Wow – kao i Lobby Bar, Sport Bar, White Bar, Millenium Bar, Olympus Bar i Beach Bar. Uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, nargila, pića posle ponoći i sve ostalo van koncepta dodatno se plaćaju.

Za one koji vole aktivniji odmor tu su vaterpolo, gimnastika u vodi, aerobik, pikado, boćanje, odbojka na plaži, teniski teren, stoni tenis i teren za odbojku, kao i večernji program. Teretana se koristi bez doplate, dok se sportovi na vodi, osvetljenje teniskog terena i oprema, bilijar i ostalo van koncepta dodatno plaćaju.

Foto: Promo

Standardne sobe imaju oko 40 m² i mogu imati pogled na baštu, bazen, delimičan ili direktan pogled na more. Junior Suite ima oko 70 m² i sastoji se od spavaćeg dela i dnevnog boravka koji nisu odvojeni vratima, a u sobi se nalazi i đakuzi.

Sve smeštajne jedinice imaju klima-uređaj, LCD SAT TV, kupatilo, fen za kosu, Wi-Fi internet i terasu, balkon ili prozor od poda do plafona. Hotel ima i veliki izbor sadržaja za goste koji putuju sa decom. Mini-klub namenjen je uzrastu od 4 do 12 godina, a tu su i četiri dečja bazena sa ukupno 16 tobogana, igralište i mini-disko.

Foto: Promo

U cenu smeštaja uračunata je i obavezna doplata za Neverland Night Show, koja uključuje večeru i transfer jednom tokom boravka. Pickalbatros White Beach Resort 5★tako pruža ono što mnogi traže od odmora u Hurgadi – veliki All Inclusive resort na sopstvenoj peščanoj plaži, ali na lokaciji koja ostavlja mogućnost da se izađe iz hotela i upozna grad. A naredni meseci daju još više razloga za to. Sa prijatnijim temperaturama dan ne mora da bude rezervisan samo za plažu i bazen. Šetnja gradom, marina, izlet brodom ili odlazak u pustinju mogu da postanu deo putovanja, dok hotel ostaje mesto kojem se vraćate kada poželite da ostatak dana ponovo prepustite odmoru.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Foto: Promo

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, dok putnici koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green.