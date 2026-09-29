Slušaj vest

Gastroenterolog dr Vojislav Perišić govorio je o tome šta se zapravo nalazi u medu, koje vrste posebno izdvaja, kako ga treba koristiti, ali i zbog čega se pokazao korisnim čak i kod zarastanja rana.

Kako je objasnio, med je specifičan po tome što sadrži glukozu i fruktozu, odnosno monosaharide koji se brzo apsorbuju.

- Šta je prvo med? Med je mešavina glukoze i fruktoze, a to su monosaharidi. Med jedino ima oba šećera odvojena i svaki se apsorbuje sam za sebe. Zato on brzo reguliše hipoglikemiju, znači ide direktno u cirkulaciju - objasnio je dr Perišić.

Ipak, naglasio je da postoje ljudi kojima med ne prija. Kako je naveo, kod osoba koje imaju naslednu intoleranciju fruktoze konzumiranje meda može izazvati probleme.

- Ko nema onu genetsku anomaliju, hereditarnu intoleranciju fruktoze, njemu je vrlo loše posle meda, zbog te fruktoze. Otprilike, to ima na 8.000 ljudi jedan - rekao je gastroenterolog.

Foto: Kurir Televizija

"Med pospešuje zarastanje rana"

Doktor se osvrnuo i na upotrebu meda za rane. Dr Perišić prisetio se događaja iz vremena kada je, kako je rekao, bio u inspekciji sa profesorom Drakulićem u čačanskoj bolnici. Tamo im je čuveni hirurg, primarijus O. Sokoljić, pokazao pacijentkinju koja je imala ranu na nozi.

- On digne onu gazu, a ispod gaze je med. Med! A O. Sokoljić kaže: "Od meda zarastaju rane". I to je tačno. Med pospešuje zarastanje rana - ispričao je dr Perišić.

Foto: Shutterstock

Kako je dodao, tada je upitao hirurga kako je moguće da se med koristi na rani ako nije sterilan.

- On kaže: "Svaki je med sterilan". I kad je u tegli, on je sterilan. Bakterija ne može da kontaminira med - naveo je Perišić, uz napomenu da postoji izuzetak kada je reč o klostridijumu, zbog čega se med ne daje bebama mlađim od 12 meseci.

Dr Perišić je istakao da med, prema njegovom objašnjenju, ima antiinfektivna svojstva i kada se uzima oralno, ali i kada se koristi kao obloga.

- Med je u tom smislu sterilan. On ima snažna antiinfektivna svojstva kad se uzima na usta, a i kao obloga za rane. Izuzetno, izuzetno korisna stvar - rekao je.

Koja vrsta meda je najlekovitija

Kada je reč o vrstama meda, dr Perišić posebno je govorio o livadskom i bagremovom medu. Kako je naveo, bagremov je skuplji, između ostalog zbog svog blagijeg ukusa, dok livadski med potiče od velikog broja različitih cvetova.

- Bagremov med je u Nemačkoj duplo skuplji od ovog livadskog meda, koji je hranljiviji. Ali neki vole bagremov med jer ima blag ukus, vrlo blag ukus, fin ukus. Premda je livadski med od mnogo, mnogo cveća, kupi one hranljive sastojke iz cveta, pa je koncentrisan u sebi - objasnio je.

Govorio je i o medu od kadulje, kantariona, kao i o medu od borovih iglica, za koji je posebno istakao da je hranljiv i lekovit.

- Med od borovih iglica je jedan od najhranljivijih i najlekovitijih medova. Ima jedan čovek u okolini Prijepolja koji pravi med od borovih iglica. On je izuzetno, izuzetno koristan - rekao je Perišić.

Foto: Shutterstock

Koliko meda treba uzimati?

Dr Perišić smatra da sa medom ipak ne treba preterivati, iako ga vidi kao korisnu namirnicu.

- Ne treba preterivati sa medom, količinski, ali vrlo, vrlo, vrlo, vrlo koristan. I bolje je dodavati kao zaslađivač umesto belog šećera - rekao je.

Naveo je i da se deci može davati određena količina meda u odnosu na telesnu težinu, ali je istovremeno upozorio da med nije namirnica za dijabetičare.

- Jedan gram meda po kilogramu se daje. Ujutro, na prazan želudac, da bude što bolja apsorpcija. Pojačava opšte odbrambene snage organizma - naveo je.

Kada je reč o dijabetesu, Perišić je bio izričit:

- Nije za dijabetičare, jer ovaj diže glikemiju jako mnogo, znate, pa organizam ne može da savlada to - rekao je gastroenterolog.

Da li je ušećeren med pokvaren?

Jedna od čestih nedoumica jeste šta znači kada se med kristalizuje. Dok mnogi pomisle da je takav med pokvaren, dr Perišić kaže suprotno.

- Kristalizacija meda je dokaz njegove čistoće. Med koji kristalizira, od tog meda nema ništa - rekao je.

Ovaj napitak je postao pravi hit među ljubiteljima zdrave ishrane, jer u koncentrovanom obliku donosi mnoge koristi za organizam. Foto: Shutterstock

Drvena ili metalna kašika i vruć čaj?

Govoreći o poznatom narodnom savetu da med ne treba uzimati metalnom kašikom, Perišić je rekao da je bolje koristiti drvenu.

- Istina je: najbolje jesti sa drvenom kašikom, zbog oksidacije sa metalom - rekao je.

Posebno je bilo reči o tome da li med gubi svojstva kada se stavi u vruć čaj. Perišić je napravio razliku između njegove hranljive vrednosti i antiinfektivnog delovanja.

- Ta toplota ne utiče na glukozu i fruktozu, ali možda utiče na one antiinfektivne hemikalije u medu koje deluju protiv bakterija i virusa, koji su verovatno termolabilni, pa temperatura njih uništava. Pa onda med ni ne izgubi hranljivu vrednost, ali gubi ova antiinfektivna korisna dejstva - objasnio je.

Kad prođu plodovi, malina i dalje ima šta da ponudi Foto: Shutterstock

Med i nega kože

Prema njegovim rečima, med se ne koristi samo u ishrani, već može imati primenu i u nezi kože.

- On obnavlja epidermu. Koža počinje da radi, da živi. Umesto da dođe hrana, mikrocirkulacija do kože, lokalna aplikacija, ona tu dolazi. I drugo, ima antiinfektivne sastojke - rekao je dr Perišić.

Govorio je i o mogućnosti korišćenja meda kao obloge, uz dodatak lista bokvice.

- Med, pa preko meda bokvica. Med, pa bokvica, pa zavoj. Ima da zaraste za pet dana - rekao je Perišić za RAS televiziju.

Za kraj razgovora, dr Perišić je istakao da je pred hladnije dane najbolje uzimati propolis.

Kurir.rs/ Youtube/ Ras televizija