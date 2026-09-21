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Posle 120 dana rada, v. d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Niš doc. dr Milan Lazarević predstavio je rezultate rada i promene koje su, kako je istakao, pre svega usmerene na jedno, pacijenta.

Suština promene je, prema rečima Lazarevića, promena odnosa prema pacijentu.UKC Niš je, kako je naveo, od ustanove koja je za pacijente bila zatvorena postao otvorena i dostupna zdravstvena ustanova.

"Promenili smo odnos prema pacijentu. Otvorili smo vrata UKC Niš i želimo da svaki čovek zna da može da dođe, da bude saslušan i da će njegov problem biti rešavan", poručio je Lazarević.

810 razgovora, 95 odsto problema rešeno

Foto: Ustupljene fotografije

Rezultati otvorenih vrata već se mere brojkama. Do sada je u upravnoj zgradi UKC Niš obavljeno 810 razgovora sa pacijentima, a čak 95 odsto problema koje su građani izneli tokom razgovora je rešeno.

Preostali zahtevi uglavnom su se odnosili na predloge i primedbe u vezi sa organizacijom rada pojedinih službi.

"Najvažnije je da pacijent zna da nije sam i da njegov problem ima ko da čuje i rešava", istakao je Lazarević.

Lekari više ne čekaju pacijenta, stigli do sela

Posebna promena napravljena je u preventivnoj zdravstvenoj zaštiti. UKC Niš i Institut "Niška Banja" izašli su iz bolničkih zidova i stigli do stanovnika ruralnih sredina.

Do sada je preventivnim kardiološkim pregledima obuhvaćeno 1.600 građana, a samo u Prćilovici pregledano je 150 pacijenata.

Do 25. septembra medicinske ekipe planiraju da obiđu sva sela na teritoriji grada Niša.

"Prvi put se dešava da ekipe UKC Niš i Instituta Niška Banja dođu do svakog ruralnog područja i do ljudi kojima je najteže da stignu do zdravstvenih ustanova. To je briga o pacijentu na delu", rekao je Lazarević.

A briga se ne završava pregledom. Uveden je medicinski kol-centar preko kojeg mladi lekari kontaktiraju pregledane pacijente, prate njihovo stanje, dogovaraju dodatnu dijagnostiku i kontrole i razgovaraju sa njima o terapiji.

"Od prvog pregleda do kontrole i terapije, pacijent nije sam", poručio je Lazarević.

Više operacija, više pregleda, kraće ležanje

Foto: Ustupljene fotografije

Pokazatelji rada UKC Niš beleže rast u više oblasti. U odnosu na isti period prošle godine, broj operacija na ortopediji povećan je za 15 odsto, kao i na kardiohirurgiji, dok je na Dečjoj hirurgiji broj operacija veći za 7 do 8 odsto.

Povećan je i broj porođaja, kao i broj živorođene dece.

Posebno je značajan rast rada dnevnih bolnica, koji je povećan za 22 odsto. Ukupna dijagnostika povećana je za 8 odsto, a broj specijalističkih pregleda za 6 odsto.

Istovremeno je smanjen broj dana hospitalizacije, što ukazuje na brži protok pacijenata i efikasnije lečenje.

"Cilj je da pacijent u najkraćem mogućem roku dobije kompletnu dijagnostiku i terapiju i da, kada za to postoje uslovi, što pre nastavi oporavak kod kuće", objasnio je Lazarević.

10.000 analiza i 75 odsto operacija svakog dana

O razmerama rada najbolje govori svakodnevni obim posla. U UKC Niš dnevno se uradi više od 10.000 laboratorijskih analiza, više od 75 hirurških intervencija i preko 2.000 specijalističkih pregleda.

Svakog dana uradi se i više od 50 magnetnih rezonanci i preko 160 kompjuterizovanih tomografija.

"To je ogroman sistem koji svakog dana mora da funkcioniše za hiljade naših pacijenata. Zato je važno da svaki deo sistema bude organizovan i dostupan", naveo je Lazarević.

Nova oprema, novi kapaciteti

Foto: Ustupljene fotografije

Nastavljeno je i osavremenjavanje medicinske opreme. U toku je kompletno opremanje bolničke banke krvi, nabavljen je impedansni agregometar, kao i savremeni uređaj vredan više od 70.000 evra za očuvanje krvi i trombocita.

Stigli su i novi koagulometri, kao i više od 10 novih aparata za dijalizu.

U pripremi je nabavka tri operaciona stola, dva za Ginekološko-akušersku kliniku i jednog za Dečju hirurgiju.

Na Dečjoj hirurgiji već je posle 17 godina otvorena treća operaciona sala, dok se priprema i četvrta sala koja nije radila više od 30 godina. Njenim stavljanjem u funkciju hirurški kapaciteti ove klinike biće gotovo udvostručeni.

Novi lekari i 45 specijalista na daljem usavršavanju

U prethodna četiri meseca, uz podršku Ministarstva zdravlja, primljeno je devet lekara na neodređeno vreme, kao i 14 do 15 medicinskih tehničara, laboranata, biologa i drugih zdravstvenih radnika.

Iz dijaspore se vratilo šest medicinskih tehničara, a zaposleni su i pravnik i ekonomista.

Istovremeno, 45 lekara dobilo je specijalizaciju ili užu specijalizaciju.

"Ulaganje u kadrove je ulaganje u budućnost zdravstva. To su ljudi koji će sutra lečiti naše građane", poručio je Lazarević.

Bolji uslovi za pacijente

Unapređeni su i uslovi u specijalističkim ambulantama. Obezbeđene su 254 nove stolice i više od 35 klima-uređaja, a otvoreno je i osam novih specijalističkih ambulanti.

Uveden je rad u dve smene i trijažni pult, kako bi se smanjilo čekanje i obezbedili bolji uslovi za pacijente.

"Ne želimo samo da pacijent bude brže pregledan. Želimo da dok čeka bude u uslovima koji su dostojni čoveka", rekao je Lazarević.

Bolnička banka krvi "Krv mora da bude tamo gde je pacijent"

Foto: Ustupljene fotografije

Jedan od prioriteta je otvaranje bolničke banke krvi. Osoblje završava obuku, a očekuje se da banka počne sa radom do kraja septembra.

"Kada je život u pitanju, krv ne sme da čeka pacijenta. Krv mora da bude tamo gde je pacijent", poručio je Lazarević.

Centar za terapiju bola i interventna radiologija

Centar za terapiju bola radi punim kapacitetom. Za intervencije je prijavljeno više od 1.700 pacijenata, dok je veliki broj procedura već urađen.

Dnevna bolnica za interventnu radiologiju dodatno je unapredila protok pacijenata i rasteretila druge klinike.

Sledeći fokus je, kako je najavljeno, unapređenje rada Klinike za onkologiju i dnevne bolnice za onkološke pacijente, kao i dalje uređenje rada Klinike za nefrologiju i dijalizu.

Novo porodilište, projekat za majke i bebe

Među najznačajnijim projektima je i nova ginekološko-akušerska klinika sa porodilištem.

Foto: UKC Niš

Sve dozvole su dobijene, tenderski postupak je u toku, a očekuje se njegov završetak do kraja septembra.

Niš bi u naredne dve godine trebalo da dobije savremeno porodilište, kao i dve nove parking-garaže.

"Najlepši deo našeg posla je kada govorimo o budućnosti, a budućnost su majke i bebe", poručio je Lazarević.

Bez liste čekanja i briga o budućim lekarima

Prema rečima Lazarevića, UKC Niš nema liste čekanja za hirurške intervencije i dijagnostičke procedure.

Posebna pažnja posvećena je i specijalizantima. Pokrenuto je rešavanje pitanja plaćanja njihovih dežurstava, uz saradnju Ministarstva zdravlja, sindikata, Republičkog fonda i rukovodstva UKC Niš.

"To su mladi ljudi koji rade, uče i grade budućnost našeg zdravstva. Oni zaslužuju da njihov rad bude prepoznat i vrednovan", rekao je Lazarević.

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