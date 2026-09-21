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Prve ovogodišnje snežne padavine mogle bi već u naredna dva dana da zabele visoke planinske predele u Srbiji, pre svega Kopaonik i Goliju. Nakon gotovo letnjih temperatura koje su beležene tokom prethodnih dana, Srbiju je zahvatio hladni talas, donoseći nagli pad temperature i prelazak iz rane jeseni u znatno hladnije, gotovo zimske uslove.

Iako su snežne padavine u oktobru zabeležene i prethodne godine, u ranijim sezonama prvi sneg uglavnom je stizao tokom novembra. Ovogodišnje zahlađenje tako donosi prve zimske prizore već početkom oktobra, a meteorolozi očekuju da će sneg najpre zahvatiti više planinske predele, gde bi ponegde mogao i da se zadrži.

Šta kaže narodno verovanje?

Rani dolazak snega pokrenuo je i stara narodna tumačenja. Prema verovanjima koja se godinama prenose u našim krajevima, sneg u oktobru najavljuje zimu sa dosta padavina, ali i raniji dolazak proleća.

U narodu je dobro poznata i izreka "koliko magle u oktobru, toliko snega u februaru", dok se za sunčan Miholjdan, koji pada 12. oktobra, veruje da nagoveštava dugu i hladnu zimu.

Sa druge strane, ukoliko sneg zabeleži pejzaže u aprilu, posebno oko Blagovesti, kada su voćke već u cvatu, predstavlja upozorenje ljudima da preispitaju svoje postupke i konačno reše nedoumice koje ih dugo opterećuju.

Foto: Nenad Kostić

Dok su naši stari u jesenjem snegu videli prirodan znak da se ciklus završava i da se priroda sprema za počinak, savremeni meteorolozi podsećaju da su ovakve izreke deo tradicije.

Predstojeća zima zavisiće od složenih atmosferskih procesa, pa rani sneg ne može biti siguran pokazatelj kakvi nas meseci očekuju. Ipak, brzina kojom su planine ušle u zimski režim još jednom pokazuje koliko vremenske prilike u Srbiji mogu biti nepredvidive.