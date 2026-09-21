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Sedmogodišnjem Kosti Markoviću potrebna je pomoć za nastavak lečenja od agresivnog neuroblastoma, koji je u četvrtom stadijumu sa metastazama na kostima i u koštanoj srži.

Dečak je do sada prošao kroz više ciklusa hemioterapije, a tokom poslednjeg boravka u bolnici završena je indukciona faza lečenja. Nakon procene njegovog zdravstvenog stanja, podvrgnut je operaciji tokom koje su uklonjeni tumori i limfni čvorovi, a uzorci poslati na patohistološku analizu.

Kosti je potrebno dalje lečenje

Kontrolna MIBG scintigrafija pokazala je povlačenje tumorskih promena. Ipak, histopatološkim analizama potvrđene su mikrometastaze neuroblastoma u koštanoj srži, zbog čega Kosta mora da nastavi lečenje u Srbiji i inostranstvu.

Novac je neophodan za transplantaciju koštane srži, specijalističke preglede, laboratorijske analize i terapije, kao i za putne troškove i smeštaj tokom lečenja.

Kako možete da pomognete Kosti

Foto: Budi Human

Novčana sredstva mogu se uplatiti na dinarski račun:

160-6000002580037-53

Pomoć je moguće uplatiti i skeniranjem NBS IPS QR koda putem aplikacije za mobilno bankarstvo. Unapred je podešen iznos od 1.000 dinara, koji se može promeniti u aplikaciji.

Uplate iz inostranstva mogu se izvršiti na devizni račun:

160-6000002581570-13

IBAN: RS35160600000258157013

SWIFT/BIC: DBDBRSBG