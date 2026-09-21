Sedmogodišnji Kosta bori se sa agresivnim tumorom: Hitno mu je potrebna pomoć za transplantaciju koštane srži!
- Sedmogodišnjem Kosti Markoviću potrebna je pomoć za nastavak lečenja agresivnog neuroblastoma u četvrtom stadijumu, sa metastazama na kostima i u koštanoj srži.
- Posle hemioterapije i operacije, kontrola je pokazala povlačenje promena, ali su mikrometastaze potvrđene u koštanoj srži.
- Novac je potreban za transplantaciju koštane srži, preglede, analize, terapije i troškove boravka tokom lečenja.
Sedmogodišnjem Kosti Markoviću potrebna je pomoć za nastavak lečenja od agresivnog neuroblastoma, koji je u četvrtom stadijumu sa metastazama na kostima i u koštanoj srži.
Dečak je do sada prošao kroz više ciklusa hemioterapije, a tokom poslednjeg boravka u bolnici završena je indukciona faza lečenja. Nakon procene njegovog zdravstvenog stanja, podvrgnut je operaciji tokom koje su uklonjeni tumori i limfni čvorovi, a uzorci poslati na patohistološku analizu.
Kosti je potrebno dalje lečenje
Kontrolna MIBG scintigrafija pokazala je povlačenje tumorskih promena. Ipak, histopatološkim analizama potvrđene su mikrometastaze neuroblastoma u koštanoj srži, zbog čega Kosta mora da nastavi lečenje u Srbiji i inostranstvu.
Novac je neophodan za transplantaciju koštane srži, specijalističke preglede, laboratorijske analize i terapije, kao i za putne troškove i smeštaj tokom lečenja.
Kako možete da pomognete Kosti
Novčana sredstva mogu se uplatiti na dinarski račun:
160-6000002580037-53
Pomoć je moguće uplatiti i skeniranjem NBS IPS QR koda putem aplikacije za mobilno bankarstvo. Unapred je podešen iznos od 1.000 dinara, koji se može promeniti u aplikaciji.
Uplate iz inostranstva mogu se izvršiti na devizni račun:
160-6000002581570-13
IBAN: RS35160600000258157013
SWIFT/BIC: DBDBRSBG
Pomozimo Kosti da nastavi lečenje i izbori se sa teškom bolešću!