Društvo
"Porodica je ćelija društva" Ministarka Stamenkovski: Moramo biti uz roditelje koji svoju snagu, ljubav i hrabrost svakodnevno daju svojoj deci
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama u Leskovcu.
- Postoje razgovori koji vas podsete šta je zaista važno. Porodica je ćelija društva. Zato moramo biti uz roditelje koji svoju snagu, ljubav i hrabrost svakodnevno daju svojoj deci. Hvala vam na hrabrosti, na ljubavi i na svemu što činite - poručila je ona.
Jedan roditelj rekao je da je ministarka odgovorna i temperamentna osoba.
- I jako hrabra. Hrabrost je dobra vrlina - rekao je on u potresnom razgovoru sa ministarkom.
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