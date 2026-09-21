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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama u Leskovcu.

- Postoje razgovori koji vas podsete šta je zaista važno. Porodica je ćelija društva. Zato moramo biti uz roditelje koji svoju snagu, ljubav i hrabrost svakodnevno daju svojoj deci. Hvala vam na hrabrosti, na ljubavi i na svemu što činite - poručila je ona.

Jedan roditelj rekao je da je ministarka odgovorna i temperamentna osoba.

- I jako hrabra. Hrabrost je dobra vrlina - rekao je on u potresnom razgovoru sa ministarkom.

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