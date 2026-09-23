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Da li i vi doručkujete ovsenu kašu, ubeđeni da je to najzdraviji jutarnji obrok koji može da se spremi na brzinu? Po mišljenju dr Dejana Čubrila, to je veoma loš izbor, jer se zapravo "trujete šećerom".

"Najveća zabluda je da treba početi dan šećerom. Nemojte to odmah ujutru", upozorava profesor fiziologiije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu govoreći o zdravoj ishrani.

Njegov savet je da počnete dan jajima i sirom.

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Foto: Printscreen/youtube/rts ordinacija

"Kajmak, kiselo mleko, pa i čvarci, to sve može", kaže dr Čubrilo.

Gostujući u emisiji RTS Ordinacija, dr Čubrilo koji je i specijalista medicine sporta kaže da "običan svet" ne treba da se ugleda na režime ishrane vrhunskih sportista kakav je Novak Đoković.

"Ne treba ni primenjivati običaje naših starih koji bi se ujutru opskrbili energijom za ceo dan", kaže profesor.

"Doručak ne treba da bude preobilan, a ako osetite glad dva sata naklon obroka, uvek možete da odaberete manju količinu hrane koja će vas zasititi, ali ne i preopteretiti".

Kurir.rs/Najžena

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