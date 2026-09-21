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Ministar odbrane Bratislav Gašić uručio je danas oficirima Vojske Srbije, na svečanosti u Velikoj ratnoj sali Starog Generalštaba, ukaze predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića o unapređenjima i postavljenjima na nove dužnosti, a svečanosti je prisustvovao načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.

Ukazima predsednika Republike general-potpukovnik Tiosav Janković postavljen je na dužnost komandanta Ratnog vazduhoplovstva i protivvazuhoplovne odbrane. Brigadni general Vladan Milosavljević postavljen je na dužnost komandanta Komande za obuku i unapređen u čin general-majora.

Brigadni general Novica Gogić postavljen je na dužnost načelnika Operativne uprave (J-3) Generalštaba Vojske Srbije, brigadni general Nebojša Nedeljković na dužnost zamenika komandanta Kopnene vojske, a brigadni general Milan Elenkov postavljen je na dužnost zamenika komandanta RV i PVO. Brigadni general Grujica Vuković postavljen je na dužnost načelnika štaba Komande kopnene vojske, dok je pukovnik Vlada Glišić postavljen na dužnost načelnika štaba Komande RV i PVO.

Ministar Gašić uručio ukaze o unapređenjima i postavljenjima na nove dužnosti Foto: Ministarstvo odbrane

Takođe, pukovnik Branimir Ignjatović unapređen je u čin brigadnog generala i postavljen na dužnost načelnika Uprave za obaveštajno-izviđačke poslove (J-2) Generalštaba Vojske Srbije. Pukovnik Zoran Jovanović postavljen je na dužnost komandanta Druge brigade kopnene vojske, pukovnik Srđan Glavonjić na dužnost komandanta Četvrte brigade kopnene vojske, a pukovnik Boško Šerbedžija postavljen je na dužnost komandanta 204. vazduhoplovne brigade. U čin brigadnog generala unapređeni su pukovnici Vladimir Vukajlović, Dragan Kužet, Miodrag Mladenović i Boris Stojković.