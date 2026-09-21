Slušaj vest

Francuska Legija stranacai danas privlači ljude iz celog sveta, pa tako i iz Srbije. Ipak, o ovoj čuvenoj vojnoj jedinici ljudi često imaju više pretpostavki nego pouzdanih informacija - kako o tome šta zapravo čeka one koji pokušaju da joj pristupe, tako i o tome koliko se taj posao plaća.

Jedan od onih koji iz ličnog iskustva može da govori o životu u Legiji jeste Kruševljanin Veljko (24), koji je na TikToku ispričao kako izgleda put od prijave i rigorozne selekcije do obuke, ali i kolika su primanja legionara.

Prvo - pravac Francuska

Za početak, budući legionar mora sam da stigne u Francusku. Nema prijavljivanja preko interneta, nema regrutacije u Srbiji, niti Legija kandidatima obezbeđuje vizu, avionsku kartu ili pozivno pismo. Za državljane Srbije, koji nisu u šengenskom prostoru, pasoš je obavezan. Diploma nije uslov, a kandidat mora da ima više od 17 i manje od 40 godina.

Veljko onima koji razmišljaju o odlasku savetuje da se upute pravo u Obanj, gde se nalazi glavni centar za selekciju i prijem.

- Morate sami da idete da se prijavite. Možete da odete u bilo koji centar u Francuskoj. Najbolje je da odete u glavni centar Legije, koji je smešten u Obanju, 20 minuta od Marseja - priča Veljko.

Regrutacija je otvorena tokom cele godine, a kandidati mogu da se pojave u centrima praktično u bilo koje vreme. Ipak, Legija savetuje da se zbog procedure ne dolazi kasno uveče.

A onda počinje ono zbog čega mnogi koji krenu do Francuske nikada ne stignu do uniforme.

Tri nedelje do konačne odluke

Legija stranaca/Ilustracija Foto: Printscreen/Youtube

Selekcija traje tri nedelje, ali nije reč o jednom dugom testiranju. Podeljena je na tri sedmodnevne faze - evaluaciju, selekciju i konačno uključivanje.

Prvih sedam dana kandidata čekaju razgovori o motivaciji, fizički testovi i početni lekarski pregled. Ako prođe dalje, u Obanju sledi još ozbiljnija provera - psihotehnički testovi, dodatni razgovor o motivaciji, bezbednosni intervju, lekarski pregled i test ličnosti.

Veljko upravo ovaj deo opisuje kao niz provera kroz koje kandidat mora da prođe.

- Kreće testiranje fizičko, a onda se, kad se to završi, ide na lekarski pregled. Posle lekarskog ide psiho-test, ili test ličnosti.

Posebno mesto ima bezbednosna provera, a Veljko budućim kandidatima poručuje da tu ne pokušavaju da "ulepšavaju" svoju priču.

- Najbolje je da ne lažete, niti pričate bilo kakve gluposti. Kažeš iskreno zašto si došao, šta nameravaš, šta ti je cilj i tako dalje.

Prema zvaničnim pravilima, Legija čak navodi da se svaki slučaj procenjuje pojedinačno kada je reč o kandidatima sa krivičnim dosijeom.

"Najzahtevnije je psihološko stanje"

A šta uopšte traže od čoveka koji želi da postane legionar?

Veljko kaže da fizička snaga nije jedino merilo.

"Traže da ste jednostavno psihički jaki, da možete da podnesete sve i svašta."

Zvanična Legija takođe naglašava da je fizička spremnost od velikog značaja jer su legionari namenjeni za brzo angažovanje i operacije u inostranstvu ili ratnim zonama. Ipak, na njihovom sajtu se navodi da kandidati ne moraju biti "svetski šampioni" - testovi služe i da pokažu nivo pripremljenosti i motivacije.

Četiri meseca obuke

1/5 Vidi galeriju Legija stranaca Foto: Profimedia

Ako prođe selekciju, kandidat još nije završio najteži deo puta. Sledi četvoromesečna obuka u 4. puku Legije stranaca, nakon koje se raspoređuje u operativni puk.

Veljko posebno izdvaja obuku na farmi.

"Svi moraju da prođu obuku i na planini i na farmi. Najteže je na farmi. Tu imate marševe, fizičko radite po 12, 14, 15 sati, sve zavisi. Po ceo dan! U funkciji ste 20 sati, četiri sata spavate."

Njegov opis uključuje marševe, stražarenje, fizički rad i druge obaveze.

"Tu i stražarite, i peglate, i marširate. Fizičko se radi svaki dan, po ceo dan. Pevate svaki dan."

A koliko se sve to plaća?

Foto: printscreen YT

Početna neto plata legionara iznosi oko 1.600 evra mesečno, ali osnovna plata nije cela računica.

Na nju mogu da se dodaju različiti dodaci - za terensku obuku između 20 i 70 evra dnevno, za misije u inostranstvu između 2.000 i 3.000 evra mesečno, dok pripadnici padobranskog puka dobijaju još 600 evra mesečno na ime padobranskog dodatka.

Veljko upravo za padobrance, kojima je pripadao i Milorad Ulemek Legija, navodi veću zaradu.

- Parašutisti imaju malo veću platu, oko 2.100 evra.

Tokom prvih godina službe, sve do čina kaplara, odnosno otprilike dve do četiri godine, legionaru su obezbeđeni smeštaj, hrana i odeća, kao i 45 radnih dana odmora godišnje, a od povlastica dobijaju se i 75 odsto popusta na vozne karte francuske železnice.

Pet godina ili ništa?

Prvi ugovor traje pet godina.

Foto: Kaldrma

Posle obuke legionari se raspoređuju u operativne jedinice. Ni tada ne dobija svako baš ono što želi - prvih deset kandidata na rang-listi ima pravo da izabere željeni puk, dok se ostali raspoređuju prema slobodnim mestima i potrebama Legije.

A interesovanje je veliko. Prema zvaničnim podacima, Legija godišnje razmatra oko 8.000 prijava.

Za one koji ostanu dovoljno dugo otvorena je i mogućnost dobijanja francuskog državljanstva. Strani legionar može da podnese zahtev nakon pet godina službe, uz ispunjavanje propisanih uslova.

Foto: Kaldrma

Veljko, međutim, svoje iskustvo ne predstavlja kao avanturu koju bi preporučio svakome.

- Moj lični savet i moje iskustvo je da nikada niko ne konkuriše za Legiju stranaca, niti da pokuša, niti da ide tamo.

Umesto toga, mladima koji žele vojnu karijeru savetuje da prvo pogledaju šta mogu da pronađu u sopstvenoj zemlji.

- Najbolje je da pokušate u vašoj državi, u vašoj vojsci, da radite tu gde ste rođeni.

Ulemek bio u Legiji

Foto: KOCA SULEJMANOVIC / AFP / Profimedia

Da Legija stranaca nije nepoznanica ni na ovim prostorima, možda najbolje pokazuje primer Milorada Ulemeka, poznatog kao Legija. Bivši komandant Jedinice za specijalne operacije i jedan od najpoznatijih pripadnika srpskih bezbednosnih struktura iz devedesetih, Ulemek je početkom osamdesetih otišao u Francusku i pristupio Legiji stranaca. U njoj je proveo gotovo šest godina, a upravo po službi u toj formaciji dobio je nadimak Legija.