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Bila je zdrava devojčica, igrala se, smejala, mazila sa mnom... Danas je nema. Mnogo mi nedostaje i svaki dan se pitam šta se dogodilo mom detetu. Prošlo je više od godinu i po dana, a ja i dalje ne znam zašto je umrla. Samo želim da saznam istinu.

Ovim rečima Jelena Pešić iz Mladenovca govori o svojoj četvorogodišnjoj ćerki Teodori, koja je 6. februara 2025. preminula nakon što je dva dana ranije dobila visoku temperaturu i požalila se na bol u grlu. Do tada je, prema rečima majke, bila zdravo i veselo dete.

Foto: Privatna arhiva

Jelena danas ne traži da bilo ko bude unapred proglašen odgovornim, već da se utvrdi šta se dogodilo u satima koji su prethodili Teodorinoj smrti.

- Pored toga što je više nema, bez prestanka me muče pitanja šta se dogodilo Teodori u tih nekoliko sati i da li je nešto mogo da bude urađeno drugačije. Ne želim osvetu. Ne tražim da neko bude proglašen krivim bez dokaza. Tražim da se utvrde činjenice. Moje dete mi ne može biti vraćeno, ali želim da znam šta joj se dogodilo - kaže Jelena za Kurir.

Obdukcijom je utvrđeno da je smrt nastupila usled hemoragijske dijateze, odnosno teškog poremećaja zgrušavanja krvi, ali, kako navodi majka, uzrok tog poremećaja više od godinu i po dana kasnije nije utvrđen.

Foto: Privatna arhiva

U međuvremenu je 1. septembra pred Sudom časti Lekarske komore Srbije pokrenuta glavna faza postupka protiv dvojice lekara, specijalista urgentne medicine, iz Doma zdravlja Mladenovac.

- Postoji osnovana sumnja da nisu postupali u skladu s dužnom pažnjom i pravilima struke, niti su preduzeli sve neophodne mere, usled čega je došlo do pogoršanja zdravstvenog stanja deteta i nastupanja smrtnog ishoda - navodi se u rešenju.

Postupak treba da rasvetli šta se dešavalo u Mladenovcu pre nego što je Teodora upućena u Tiršovu. Jedno od pitanja jeste i da li je detetu pre transporta trebalo obezbediti disajni put. Jelena je navela da je Teodori saturacija bila 81 odsto i da je imala izmenjeno stanje svesti, dok su lekari negirali da je intubacija potrebna, navodeći da je spontano disala i reagovala na glas.

Foto: Privatna arhiva

Biće saslušani Jelena, dvojica lekara protiv kojih je postupak pokrenut i lekari iz Tiršove, a biće pribavljena i dodatna medicinska dokumentacija i transportni protokoli.

O smrti devojčice vodi se i predmet pred nadležnim tužilaštvom.

Šta se dogodilo u Hitnoj Jelena želi da se utvrdi i šta se dešavalo tokom oko 45 minuta koje je Teodora provela u Hitnoj pomoći u Mladenovcu - kakva joj je terapija data i da li se to podudara s medicinskom dokumentacijom i toksikološkim nalazom. Prema dokumentaciji kojom majka raspolaže, u Teodorinom organizmu su pronađene određene supstance koje nisu zavedene u dokumentaciji kojom raspolaže. - Ne želim sama da donosim zaključke i ne tvrdim da znam šta je izazvalo krvarenje ili smrt mog deteta. Ali, ako se određene supstance nalaze u toksikološkom i obdukcionom nalazu, želim da znam odakle su potekle, kad su unete u organizam i da li su na bilo koji način mogle da utiču na njeno stanje. Želim da se sve ispita.

Teodora se 4. februara 2025. godine probudila s temperaturom i rekla majci da je boli grlo. Jelena ju je tog jutra odvela u Dom zdravlja Mladenovac, gde joj je izvađena krv i obavljen pedijatrijski pregled.

Foto: Privatna arhiva

Prema informacijama koje je majka tada dobila, Teodora je imala blago crveno grlo i nije bilo znakova da je reč o nečemu opasnom. Prepisan joj je antibiotik, kao i lek za snižavanje temperature.

Prvu dozu antibiotika dobila je oko 15.30, a "brufen" oko 16 časova. Međutim, temperatura je tokom večeri nastavila da raste i dostigla oko 40 stepeni.

- Oko jedan sat posle ponoći poslednji put smo se zagrlile. Govorila mi je: "Mama, ti si moja princeza, a ja sam tvoja", ispričala je Jelena ranije.

U 3.10 sati pokušala je da probudi ćerku kako bi joj dala drugu dozu antibiotika, ali Teodora nije reagovala.

- Govorila sam joj: "Probudi se, ljubavi, vreme je za lek." Ali nije reagovala. Ležala je mlitava, ukočenog pogleda, kao da tone u nesvest.

Odmah je uzela dete i odvela ga u Hitnu u Mladenovcu. Teodora je tamo, prema rečima majke, provela oko 45 minuta, nakon čega je odlučeno da bude transportovana u Tiršovu.

Tokom vožnje devojčica je, kako majka kaže, počela da izbacuje krv iz usta:

- Plakala sam i molila: "Pomozite mi, pomozite mom detetu." Sve se dogodilo svega nekoliko minuta nakon što smo krenuli. Teodora je tada još reagovala. Pitala sam je šta je boli. "Grlo", prozborila je. I to je bila njena poslednja reč.